Türkiye Gazetesi

Bilim insanları, uykunun ilk aşamasını keserek daha verimli çalışabileceğimizi söylüyor. Yani uyuduktan ortalama birkaç dakika sonra uyanarak bir matematik problemini daha kolay çözebiliriz. Bu teknik, Thomas Edison ve Salvador Dali tarafından da kullanıldı.

İnsanlar uykuya daldıklarında genellikle canlı rüyalarla tanımlanan N1 isimli birincil uyku evresinde birkaç dakika geçirir. Ancak genellikle insanlar N1'in ardından derin uykuya geçer ve uyandığında rüyaları unutur.

EDISON'UN İLGİNÇ UYKU DENEYİ İLHAM OLDU

Edison, derin uykuya dalmadan kendini uyandırarak zorlu soruların üstesinden gelmeye çalışırdı. Peki, kendini nasıl uyandırıyordu? Eline iki çelik top alan Edison, uykuya geçerdi ve elindeki topları düşürünce gürültüden uyanırdı. Benzer şekilde bu yöntemi İspanyol sanatçı Salvador Dali de uyguladı.



Yeni bir çalışmaya göre, Paris’teki Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsünden Delphine Oudiette, uzun zamandır kendi N1 teknikleri üzerinde çalışıyor. 103 gönüllünün katılımıyla bir deney gerçekleştirdi.

Gönüllülerden önce matematik sorunu çözmeleri istendi ve ardından 20 dakikalık uyku molası verildi. Deneklerden karanlık odalarındaki sandalyede uyumaları istendi. Ayrıca araştırmacılar, deneklerin kafasına elektrotlar takarak gerçekten uyuyup uyumadıklarını gözlemledi.

Bu deneye, uykuya geçmeden önce problemin kısayolunu çözmeyi başaran yüzde 16’lık kesim hariç diğerleri dahil oldu. Bu arada, uykuya geçmeden önce deneklerden ellerine bir şişe almalarını talep ettiler. Böylece şişeleri düşürdüğünde uyanmaları sağlandı.

N1 UYKUSUNDA UYANANLAR DİĞERLERİNE FARK ATTI

Yöntem sırasında 24 kişi N1 uyku aşamasına geçti. Ancak 14 kişi ise derin uykuya geçti ve geri kalanlar hiç uykuya dalamadı. Dinlendikten sonra gönüllüler matematik sorusunu ikinci kez çözmeye çalıştı. N1 uyku evresine geçenlerin yüzde 83’ü problemi çözdü. Uyanık kalanların başarı oranı yüzde 31’de kalırken, N2 evresine geçenlerde bu oran yüzde 14’tü.



Oudiette, N1 uyku evresinin başarıyı artırdığını düşünüyor. Çünkü bu aşama, uyanık olmak ile bilinçsiz olmak arasında bir şey.