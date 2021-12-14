Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, bugün dikkat çeken bir güncelleme yayınladı. WhatsApp kullanıcıları uzun süredir platformdaki bir açıktan bahsederek şirketten bu sorunu çözmesini talep ediyordu. Görünüşe bakılırsa teknoloji devi Meta'ya bağlı şirket, kullanıcıların talebini geri çevirmedi.

WhatsApp'taki son görülme özelliği, kullanıcıların uygulamaya en son ne zaman girdiğini gösteriyor. Son görülmeniz gizli yani herkese kapalı ise zaten rehberinizdeki kişiler ya da diğerleri son görülmenizi göremiyor. Ancak son görülmeniz herkese açık olarak ayarlandıysa rehberinizde olmayan kişiler sizi ekleyerek son görülmenizi görebiliyordu.

WhatsApp'tan yeni güncelleme Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bir süredir talep ettiği güncellemeyi gündemine aldı. Geçen sene gelen kaybolan mesajlar özelliği artık kalıcı hale getiriliyor. Şirket ayrıca beta versiyonu yayımlanan bir başka güncellemeyle mesajlara tepki vermeyi mümkün hale getirmişti.

WHATSAPP, GİZLİLİK İÇİN YENİ AYARLARI TEST EDİYOR

Yeni güncellemeyle teknoloji şirketi, kullanıcıların bahsi geçen açıktan yararlanarak diğer insanları gizlice takip etmesini önlüyor. Artık son görülme herkese açık olsa bile rehberde kayıtlı olmayan kişiler göremeyecek. Birçok kullanıcı bugün karşılaştığı bu güncellemeden oldukça memnun görünüyor.

Mesajlaşma platformu, son zamanlarda çeşitli güncelleme haberleri ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda WABetaInfo isimli web sitesi, ses getiren bir sızıntıyı paylaştı. Buna göre, popüler uygulama şu anda çeşitli gizlilik özelliklerini test ediyor. 2022’de gelmesi beklenen bir güncellemeyle WhatsApp kullanıcıları, kara listeye aldıkları kişilerden son görülmelerini gizleyebilecek. Şu anda gizlilik seçenekleri "herkese açık", "kişilerim" ve "hiçkimse" şeklinde.

WhatsApp’dan dev adım: Kripto para transfer özelliğini getiriyor Geçtiğimiz hafta düşüşle sarsılan kripto para birimleri toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Bitcoin madenciliği, Çin’in baskısından tamamen kurtularak yeniden yükselişe geçti. IMF’den de kripto para birimleri hakkında uyarılar gelmişti ancak kripto para kullanıcısı sayısı hızla artmaya devam ederek popülerliğini arttırmaya devam ediyor. WhatsApp’da bu popülerlikten yararlanmak için harekete geçti. Yeni gelen özellik ile WhatsApp üzerinden kripto para gönderimi yapılabilecek.