Türkiye Gazetesi

Çin'de gerçekleşecek bir etkinlikte teknoloji devi, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X isimli telefonları tanıtacak. Ayrıca gelecek yılın ilk yarısında şirket, seride yer alacak Xiaomi 12 Ultra ve 12 Ultra Enhanced modellerini de piyasaya sürecek.

Xiaomi 12 Ultra hakkında yeni sızıntı görüntüleri ortaya çıktı. Merakla beklenen telefona ilişkin görüntülerde en çok dikkat çeken ise şüphesiz kamera modülü oldu. Çünkü sızıntı kaynağına göre, telefonun arkasında büyük bir dairesel kamera modülü yer alıyor. Bu kamera adacığında yer alan üçlü kamera kurulumu ve dört sensör göze çarpıyor.

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NOKIA 1020 PUREVIEW'E BENZİYOR

Devasa dairesel arka kamera modülü, Nokia’nın meşhur 1020 PureView telefonuna benzetildi. Xiaomi 12 Ultra’da görülen modül, günümüzdeki çoğu kamera modülüne kıyasla oldukça büyük. Akıllı telefon, periskop zoom lens, LED flaş ve ToF sensörü ile gelecek. Cihazın arka ana kamerası 50 Megapiksellik lense sahip olacak.

Xiaomi 12 Ultra teknik özelliklerine gelecek olursak, akıllı telefon modelinin Snapdragon 8 Gen 1 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Ayrıca 6.8 inç AMOLED ekran ve hafif kavisli kenarlara sahip olacak. Cihaz muhtemelen 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Ses seviyesi ve güç düğmesi telefonun sağ tarafında yer alacak iken cihazın alt kısmında USB Type-C ve hoparlör ızgarası olacak. Bununla birlikte, yeni akıllı telefon modelinin siyah ve beyaz renk seçenekleriyle geleceği görülüyor. Akıllı telefon modelinin başka renk seçenekleriyle piyasaya sürülüp sürülmeyeceği şu anda bilinmiyor.

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Sızıntı videosunda cihazın ön kısmı da görülüyor. Buna göre, cihaz dar bir çerçeveye ve selfie kamerasını barındıran çentikli bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca cihazın kenar kısımları hafif kavisli olacak.

Bu arada, Xiaomi 12 Ultra hakkında daha önce cihazın arka panelinde ikinci bir ekranın yer alacağı iddia edilmişti. Ancak bu son sızıntılar aksini gösteriyor.