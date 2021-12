Türkiye Gazetesi

XIAOMI'NİN ÜRETİCİSİ VIOMI ESENYURT'TA

Yerli teknoloji üreticisi Sunny Elektronik, Çinli Viomi ile Türkiye’de üretim için el sıkıştı. Aynı zamanda Xiaomi’nin üreticisi olan Viomi akıllı robot süpürge üretimine başlayacak. Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Esenyurt’ta üretecekleri Viomi markalı robot süpürgeleri aynı zamanda Avrupa’ya ihracat edeceklerini bildirdi. Atmaca, üretimin süpürge ile sınırlı kalmayacağını, akıllı hava temizleyicilerini de üreteceklerini belirterek “Türkiye’nin en büyük üç elektronik üreticisinden biri olarak, 110.000 metrekare kapalı alanda teknolojik modern altyapımız ve 1.500’den fazla çalışanımızla üretim yapıyoruz. Viomi ile kurduğumuz stratejik ortaklık anlaşması, akıllı robot süpürgelerin ürün geliştirme, montaj, üretim, satış-dağıtım alanlarını kapsıyor. 2,5 milyon liralık ek yatırımla 150 kişiye daha istihdam sağlayacağız. Yıllık 300 bin adet üretim kapasitesine sahibiz. Şu an satılan her 100 süpürgenin 18’ini robot süpürgeler oluşturuyor. Önümüzdeki yıl Türkiye’de 1 milyon adet akıllı robot süpürge satılması bekleniyor. Hedefimiz robot süpürge pazarının yüzde 30’una hâkim olmak. Viomi aynı zamanda beyaz eşya üreticisi. Biz de onlara burada beyaz eşya üretmek istiyoruz. Üretimimizin yüzde 35’ini Avrupa’ya ihraç ediyoruz” diye konuştu.

ROBOT SÜPÜRGELER GELECEK HAFTA SATIŞTA

Gelecek hafta üretime başlayacak olan Viomi markalı robot süpürgeler ocak ayında tüketiciyle buluşacak. Alpha 2 Pro, V5, V5 Pro olmak üzere üç farklı modelden oluşan akıllı süpürge ailesi Google ve Alexa sayesinde sesli komutla çalışıyor. Yüksek emiş gücü ve lidar sensör (engellerden kaçınma) yapısıyla benzerlerinden daha üstün özelliklere sahip olan Alpha 2 Pro’nun, 4.000 PA emiş gücü ve 5.200 mAh batarya kapasitesiyle tüm rakiplerinin önüne geçtiğini anlatan Atmaca şu bilgileri verdi: Alpha 2 Pro, halı algılama özelliği ve otomatik toz boşaltma ünitesiyle de bir ay boyunca eller serbest temizliğin rahatlığını yaşatacak. Süpürgeler, her ihtiyaca ve her bütçeye hitap edecek. Bu süpürgeler, LDS akıllı navigasyon ve algoritma özellikleriyle evinizin haritasını eksiksiz çıkararak, size istediğiniz gibi bir temizlik programı yapmanızı sağlayacak.

OMIX, TÜRKİYE'Yİ MERKEZİNE ALDI

Singapurlu merkezli teknoloji markası Omix, Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yerli telefon üretimine başladı. Fabrika yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden Omix, IoT üretiminin bir kısmını da Türkiye’ye kaydıracak. Firma ayrıca yerli üretim X300 ve X500 akıllı telefon modellerini tüketicilerle buluşturdu. Omix Türkiye CEO’su Muzaffer Gölcü “OMIX olarak 15 yeni teknoloji ürünümüz ile giriş yaptığımız Türkiye akıllı telefon pazarındaki öncelikli hedefimiz yüzde 10’luk bir payı elde etmek. Bu hedef doğrultusunda 2022’de başka akıllı telefon modellerimizi de müşterilerimizle buluşturacağız. Bu yeni modellerle pazardaki ürün sayımız 20’yi aşmış olacak” dedi.

X300 ve X500’de 6,67 inçlik Full HD+ ekranı ile sonsuz bir ekran deneyimi sunuyor. Arkada dörtlü kamera dizilimi ile gelen cihazlarda yapay zekâ destekli AI 96 MP ve AI 108 MP çözünürlüğün yanı sıra geniş açı, makro ve alan derinliğini birleştirerek mobil fotoğrafçılığa yeni bir bakış açısı getiriyor. Gücünü HyperGame teknolojisine sahip Mediatek Helio G80’in 12 nm 8 çekirdekli işlemcisinden ve 5.000 mAH uzun kullanım ömürlü hızlı şarj destekli pilinden alan cihazlar, yüz tanıma özelliği ile üst düzeyde güvenlik sağlıyor. Akıllı telefonlarının yanı sıra kablosuz kulaklık modelleri MixBuds Plus, MixBuds Pro, MixPods Pro ile robot süpürge modelleri MixBot Plus ve MixBot Pro, yeni tablet bilgisayar MixTab Pro, robot kamera ve bağlantı çözümleri MixCam Pro, MixSocket Pro, MixPlug, MixLight Pro, MixWi-Fi Plus, MixWi-Fi Pro ve MixAir Desktop Pro’nun yer aldığı 15 ürün Türkiye pazarına sunuldu.

MixO TANITILDI

Etkinlikte ayrıca OMIX’in tüm akıllı telefonlarının ve ekosistem ürünlerinin uyum içinde çalışmasını sağlayan MixO platformu da tanıtıldı. OMIX ekosistem ürünlerinde bulunan özel bir çip sayesinde hem hızlı ve kolay bir ürün kurulumu sağlıyor, hem de tüm OMIX cihazları en üst düzey güvenlikle MixO platformunda tek bir uygulamadan yönetilebiliyor.

