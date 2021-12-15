Türkiye Gazetesi

ABD Uzay Ajansı (NASA) üç yıl önce Parker adında bir kaşif aracını Güneş’e doğru fırlatmıştı. Parker’dan tarihi bir haber geldi. İlk defa insan eli tarafından üretilen bir uzay aracı Güneş’in atmosferine girdi. Bu tarihi başarı, kısa bir süreliğine Güneş etrafındaki korona adı verilen bölgeye dalan Parker Güneş Sondası tarafından elde edildi.

TARİHTE BİR İLK

Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi. Ancak bu bile başlı başına önemli bir gelişme. Böylece ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş'e dokunmuş oldu.

ÖRNEKLER TOPLADI

Parker, Güneş'e nisan ayında dokundu ancak verilerin doğrulanması için zamana ihtiyaç vardı. Parker Güneş Sondası, dış atmosferin içinden örnekler de toplandı.

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Bilim adamları da bu tarihi olayla birlikte Güneş’i artık daha iyi tanıdığımızı belirtti. Astrofizikçi Eugene Parker'ın adını alan Parker Sondası, 2018'de Güneş'e fırlatıldı. Daireler çizerek Güneş'e yaklaşmaya çalışan Parker görevine devam ediyor.

DIŞ ÇEPERİ KENDİSİNDEN DAHA SICAK

Bilim adamları Güneş’in dış çeperinin yıldızının kendisinden daha sıcak olduğunu keşfetti. Parker’ın elde edeceği verilerle bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor.

2024 yılında Parker, Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacak.

Güneş'e tarihi dokunuş

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