Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Yeni güncellemelerle platformu geliştiren şirket, son olarak sesli mesajlara getirdiği ön izleme özelliğiyle günedeme gelmişti. Ancak bugün uygulamada bir sorunla karşılaşılıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki WhatsApp kullanıcıları, uygulamaya tıkladıklarında çöktüğünü bildirdi. Teknoloji devi Apple'ın iPhone model akıllı telefonlarında ortaya çıkan sorun, kullanıcıların mesajlara yanıt vermesini veya kişi listelerine erişmesini engelliyor.

WHATSAPP BUSINESS DA HATA VERİYOR

Sorunun WhatsApp, WhatsApp Business ve hatta TestFlight aracılığıyla kullanılabilen WhatsApp beta sürümünde gerçekleştiği görüldü. Birçok kullanıcı sorunu Twitter'da paylaştı.

İlk başta kullanıcılar sorunun iOS 15.2 güncellemesinden kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak birçok kullanıcı sorunun işletim sisteminin eski sürümlerinde de meydana geldiğini gösterdi. AppleInsider’ın haberine göre sorun, uygulamanın kendisinden ziyade Facebook sunucularıyla ilgili olabilir.

Twitter'da "@Carlosz_Reyes" isimli bir kullanıcı, iPhone telefonundaki sorunu bir videoyla gösterdi:

Dikkat: iPhone telefonlarda WhatsApp çöküyor!

WHATSAPP, SON GÖRÜLME İLE UĞRAŞIYOR

WhatsApp son zamanlarda gizililk ayarlarında yapmaya çalıştığı geliştirmelerle sık sık haberlere konu oluyor. Platform, özellikle de son görülmeye kafayı takmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda WABetaInfo, WhatsApp'ın son görülmeye yeni bir gizlilik seçeneği sunacağını yazmıştı. Buna göre, son görülmedeki mevcut "Herkese açık", "Kişilerim" ve "Hiçkimse" gizlilik seçeneklerine kara listeye alınan "Kişilerim Hariç" seçeneği de gelecek.

Ayrıca WhatsApp, kısa süre önce son görülmeye bir işlev daha kazandırdı. Artık kullanıcılar son görülmenin gizlilik ayarını herkese açık yapsa bile, kişi listesinde olmayanlar son görülmelerini göremeyecek.

WhatsApp'ta yeni özellik: Kayıtlı olmayan göremeyecek Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcı bulunan WhatsApp, gizlilik için önemli bir güncelleme yaptı. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, rehberinde olmayan kişilerden son görülmelerini tamamen gizleme imkanına sahip oldu.

WhatsApp’dan dev adım: Kripto para transfer özelliğini getiriyor Geçtiğimiz hafta düşüşle sarsılan kripto para birimleri toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Bitcoin madenciliği, Çin’in baskısından tamamen kurtularak yeniden yükselişe geçti. IMF’den de kripto para birimleri hakkında uyarılar gelmişti ancak kripto para kullanıcısı sayısı hızla artmaya devam ederek popülerliğini arttırmaya devam ediyor. WhatsApp’da bu popülerlikten yararlanmak için harekete geçti. Yeni gelen özellik ile WhatsApp üzerinden kripto para gönderimi yapılabilecek.