Türkiye Gazetesi

Teknik destek sağlayıcısı Güney Kore olan ve Türkiye'de geliştirilen 3+ nesil ana muharebe tankı Altay'da sona geliniyor. İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan alan milli tankın, TSK'ya teslimi için de geri sayım başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yerli güç paketinin tasarımı da bitirilmiştir ve prototip testleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

2022'DE ÇALIŞTIRILMASI PLANLANIYOR

Altay tankına güç verecek yerli güç grubunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar da son hızıyla devam ediyor. 2018'de sözleşmesi uygulamaya giren Batu Projesi kapsamında ilk prototipin 2024 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Türk savunma sanayi kaynakları, Türkiye'nin açık ve örtülü ambargolarla pes ettirilebilecek bir ülke olmadığının altını çizerek, yerli geliştirme projelerinin zaman alsa dahi başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını kaydediyor. 1500 beygir motor olarak çalışılan ALTAY motorunda transmisyon aşamasına gelindi. Motorun entegre olarak 2022 başında çalıştırılması planlanıyor. Altay Tankı da 2023 yılının ilk aylarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yerli güç paketinin tasarımı da bitirilmiştir ve prototip testleri devam etmektedir"

TASARIMI TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Gemel Kurul görüşmelerinde konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Tankın motorunu geliştiremezsiniz anlamında kısıtlama ve engel koyanlara rağmen, kötü komşu burada da bizi ev sahibi yapacak. Bu alandaki çalışmalarımız da çok ciddi şekilde devam ediyor. Güç alternatifi temini için çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda yerli güç paketinin tasarımı da bitirilmiştir ve prototip testleri devam etmektedir. Seri üretimi yapacak taraf için de güç paketinin temin edilmesi bu anlamda bir mücbir sebeptir. Sözleşmede tabii ki yükleniciden kaynaklanan gecikmelere ilişkin cezalar söz konusudur. Ama ülkeden kaynaklı kısıtlamalarla alakalı gayretimiz söz konusudur. Bunu da aştığımızı ve bu engelleri koyanlar da 'Keşke yapmasaydık, bu vesileyle bunlar tank motoru sahibi oldu' diyecekler. O da uzak değil"

ÇAVUŞOĞLU'NUN KORE ZİYARETİ SÜRECİ HIZLANDIRDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin bakanlığının bütçe görüşmelerinde konunun gündeme gelmesi üzerine, "Altay tankı yani şirket bu motor gücünü getirecek, deneyecek çünkü bu teknolojiler sürekli gelişiyor, son teknoloji üretimi deneyecek" bilgisini paylaştı. ALTAY güç grubu konusunda alternatif ülkenin Kore olduğunu ve Covid-19 salgının etkisiyle Kore tarafında sürece ilişkin yavaşlama olduğunu belirten savunma sanayi kaynakları, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinde bakan bey konuyu gündeme getirdi, ihraç izni imzalandı" dedi. İmzaların ardından Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile Koreli muhatabı görüşmeler gerçekleştirerek süreci ileri aşamaya taşıdı. Şubat ayında da savunma sanayi başkanları başkanlığında heyetlerin bir araya gelerek mutabakat zaptı imzalanması aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Temaslar hızlandı: Altay düğümü Kore ile çözülüyor ALTAY ana muharebe tankının üretiminde kullanılacak güç grubunun tedariki için Güney Kore ile geçtiğimiz günlerde imzalanan niyet mektubunun ardından, Şubat ayında Kore’den Türkiye’ye yapılacak üst düzey ziyarette mutabakat zaptının imzalanabileceği öngörülüyor.