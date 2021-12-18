Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi Apple, Eylül ayında iPhone 13 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Kamera yükseltmeleri başta olmak üzere yeni seri önemli özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Geçtiğimiz ay Apple, Apple Store Türkiye’deki cihazlarına zam yaptı. Kur artışının devam etmesi nedeniyle teknoloji devi ikinci kez zam kararı aldı. Böylece iPhone 13 Mini’nin fiyatı 19 bin 999 TL’ye yükseldi.

EN UCUZ IPHONE MODELİ BİLE 10 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Şu anda Apple Store’daki en uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone SE (2020) ve fiyatı da 10 bin 499 TL. Bununla birlikte, 1TB depolamaya sahip iPhone 13 Pro Max’in fiyatı 41 bin 999 TL oldu. Bu arada, iPhone 11’in başlangıç fiyatı 13 bin 999 TL'ye çıkarken, iPhone 12 Mini'nin fiyatı 17 bin 999 TL, iPhone 12'nin ise 19 bin 499 TL.

İşte iPhone 13 serisi akıllı telefon modellerinin güncel fiyatları:

iPhone 13 mini (128 GB): 19 bin 999 TL

iPhone 13 mini (256 GB): 21 bin 999 TL

iPhone 13 mini (512 GB): 25 bin 999 TL

iPhone 13 (128 GB): 21 bin 499 TL

iPhone 13 (256 GB): 23 bin 499 TL

iPhone 13 (512 GB): 27 bin 499 TL

iPhone 13 Pro (128 GB): 28 bin 999 TL

iPhone 13 Pro (256 GB): 30 bin 999 TL

iPhone 13 Pro (512 GB): 34 bin 499 TL

iPhone 13 Pro (1 TB): 38 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (128 GB): 31 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (256 GB): 33 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (512 GB): 37 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max (1 TB): 41 bin 999 TL

MACBOOK PRO M1 MAX 121 BİN TL

Apple’ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü M1 Pro ve M1 Max işlemcili Macbook Pro modellerinin fiyatı zamlardan önce 23 Bin TL’den başlıyordu. Ancak zamlarla birlikte MacBook Pro M1 Pro işlemcili bilgisayarın fiyatı 39 bin 999 TL’ye yükseldi. 16 inçlik MacBook Pro M1 Max’in en yüksek versiyonu da 121 bin 999 TL’ye çıktı.

Ayrıca Apple Watch (akıllı saatler) ve AirPods (kulaklıklar) modellerinde de fiyat artışı gerçekleşti. Son zamla birlikte fiyatlar şu şekilde:

iPad Pro: 16 bin 499 TL

iPad Air: 11 bin 999 TL

Yeni iPad: 6 bin 999 TL

iPad mini: 10 bin 499 TL

Apple Watch Series 7: 7 bin 999 TL

Apple Watch SE: 5 bin 999 TL

Apple Watch 3: 3 bin 999 TL

Apple TV 4K: 3 bin 899 TL

Apple TV HD: 3 bin 299 TL

AirPods Max: 10 bin 499 TL

AirPods 3: 3 bin 499 TL

AirPods Pro: 5 bin 99 TL

AirPods 2: 2 bin 499 TL

AirTag tekli: 539 TL / paket: 1809 TL

Apple parlatma bezi: 359 TL

Dikkat: iPhone telefonlarda WhatsApp çöküyor! Apple’ın iPhone model akıllı telefonları üzerinden WhatsApp’a girmek isteyenler büyük bir sorunla karşılaşıyor. Twitter’daki paylaşımlara göre, WhatsApp iOS cihazlarda çöküyor.

Apple, iPhone satışlarını yüzde 47 artırdı iPhone satışları, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,9 milyar dolara yükseldi.