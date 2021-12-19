Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türk girişimciler Avni Burak Özşahin ve Mustafa Burak Dost geliştirdikleri online eğitim ve konferans platformu ile yüz yüze eğitimi online’a taşıdı. Yapay zekâyla çalışan Uniteroom ile öğrenciler online olarak tahtaya kalkarken, kopya çekilmesinin de önüne geçiliyor. Ayrıca öğretmenler öğrencilerin dersi takip edip etmediklerini anlık olarak takip edebiliyor.

Uniteroom’un kuruluş hikâyesi ABD’ye kadar dayanıyor. ABD’de eğitim görürken Mustafa Burak Dost ile tanıştığını belirten Avni Burak Özşahin “Ben ekonomi, o mühendislik okuyordu. İkimizin de eğitim üzerine projelerimiz vardı. Birden fazla programın aynı anda çalışması yerine tek bir platformdan tüm ihtiyaçları nasıl karışlayabiliriz diye kafa yormaya başladık. Harvard’dan ayrılarak Avni Burak Özşahin ile beraber hemen harekete geçtik ve Aralık 2020’de Digitech’i kurduk. Ekim 2021’de de AR-GE çalışmalarını tamamladıktan sonra Digitech’in lokomotif ürünü Uniteroom’u piyasaya sunduk” dedi.

BİN KİŞİ İLE TOPLANTI İMKÂNI

Özşahin, Uniteroom’da aynı anda 1000 kişinin katılabileceği toplantıların yapılabildiğini, buna rağmen rakiplerine göre iki kat daha hızlı olduğun söyledi. Aynı zamanda rakiplerine göre daha basit ve kullanışlı olduğunu dile getiren Özşahin “Platformda maksimum altı kişi ekranda oluyor. Sistemde sadece parmak kaldıranlar ekrana alınıyor. Böylece hızımız düşmüyor. Uniteroom’da bir de not alabildiğiniz bir alan mevcut. Ancak diğer platformlardan farklı olarak siz o notu masaüstüne indirebiliyorsunuz. PDF sunumu için bir alan ve hesap makinesi var” diye konuştu.

ÖĞRENCİ DERSTEN KAYTARAMAYACAK

Uniteroom eğitim alanında ise devrim niteliğinde özelliklere sahip. Özşahin, yüz yüze eğitimi tamamen online’a taşıdıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi: Nasıl ki sınıfta öğretmen öğrenciyi beyaz tahtaya çıkarıyor, bizde de öğrenci parmak kaldırdığında beyaz tahtaya kalkıyor. Öğretmen aynı ekranda öğrenci ile birlikte soru çözebiliyor. Eğer başka bir öğrenci parmak kaldırırsa onu da ekrana alabiliyor. Bunun yanı sıra öğretmenler anket ve mini quiz yapabiliyor ve cevaplarını anında görebiliyor. Böylece kim derse katılmış kim ne kadar öğrenmiş bunları tespit edebiliyoruz. Ayrıca isteğe bağlı olarak kameralar açık şekilde başlatılabiliyor. Öğrenci istese de kamerayı kapatamıyor. Kamera dışarından bir apart ile kapatılsa bile öğrencinin derse katılıp katılmadığı anket ve quiz’ler üzerinden anlayabiliyoruz. Mesela öğretmen anket sorusuna 30 ya da 60 saniye sınırı koyabiliyor. Eğer o sırada cevap gelmiyorsa öğrencinin dersi dinlemediğini anlıyor. Mause’un hareketlerinden de öğrencinin yerinde olup olmadığını tahmin edebiliyoruz.

KOPYA ÇEKMEK TARİH OLUYOR

Uniteroom ile çevrim içi sınavlarda kopya çekmek de tarih oluyor. Yapay zekâ ile çalışan platform sınav sırasında öğrencinin tüm hareketlerini anlık olarak takip ediyor. “Sağa ne kadar baktı?”, “Sola kaç saniye baktı?”, “Başka biriyle konuşuyor mu?”, “Bulunduğu ortamda başka cihaz var mı?” anında tespit edilebiliyor. Sağa sola baktığında ya da konuştuğunda uyarı veriyor. Üç uyarıdan sonra öğrenci otomatik olarak sistemden atılıyor. Peki ya öğrenci Google’dan kopya çekerse... Platformda ona da çözüm bulunmuş. Sınav bitene kadar bilgisayar ekranı kilitleniyor. Yani öğrencinin pencereyi küçülterek internette arama yapması mümkün değil.

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