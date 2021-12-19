Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

TMT Öngörüleri 2022 raporuna göre oyun konsolu pazarı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 10’luk artışla 81 milyar dolarlık hacme ulaşacak. Gelecek yıl 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor.

Bu rakamın PC oyuncularında 23, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda ise 50 dolar seviyelerinde olduğunu belirten Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş “Oyun konsolu pazarı her gün hızla büyüyor. ABD’de 14-24 yaş arası grubun büyük bölümü ‘gaming’i televizyon ve stream yayın izlemekten bile daha öncelikli eğlence aracı olarak gördüklerini söylüyor. Milenyum ve X kuşaklarının yanı sıra 40’lı-50’li yaşlardaki eski oyuncular da konsol oyunlarıyla olan bağlarını koparmıyorlar” diye konuştu.

Apple, iPhone fiyatlarına yine zam yaptı Teknoloji devi Apple, kurdaki yükselişin ardından iPhone dahil tüm ürünlerine bir kez daha zam yaptı. Apple, geçtiğimiz ay da Türkiye’deki mağazasını bir süre kapatarak ürünlerine zam yapmıştı.

Dikkat: iPhone telefonlarda WhatsApp çöküyor! Apple’ın iPhone model akıllı telefonları üzerinden WhatsApp’a girmek isteyenler büyük bir sorunla karşılaşıyor. Twitter’daki paylaşımlara göre, WhatsApp iOS cihazlarda çöküyor.

Teknoloji devleri Türkiye'yi üs yaptı Türkiye, lojistik avantajının yanı sıra, üretim kalitesi ve hızıyla da dünyanın tedarik merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Avrupa’dan birçok tedarikçi ürün temininde Çin yerine Türkiye’yi tercih ederken, Çinli Viomi ile Singapur merkezli Omix yatırım için Türkiye’yi seçti.