Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Dört yıllık AR-GE çalışması sonucunda geliştirilen Oppo Find N’de 7,1 inç iç ekran ve 5,49 inç dış ekran bulunuyor. İç ekran 8.4:9 en boy oranına sahip ve doğrudan yatay modda açılıyor.

Katlandığında sahip olduğu 18:9 en boy oranı ise tek elle kullanımı kolay bir ekran deneyimi sunuyor.

İÇ VE DIŞ EKRANDA SELFIE KAMERALARI

Telefon 50 MP Sony IMX 766 ana sensör, 16 MP ultra geniş lens ve 13 MP telefoto lensin yanı sıra hem iç hem de dış ekranda selfie kameralarına sahip.

Gücünü 4.500 mAh’lik pilden alan telefon 30 dakikada yüzde 55 şarj oluyor.

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