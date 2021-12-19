Türkiye Gazetesi

Türksat 5B uydusu, saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı.

TÜRKİYE’NİN İLETİŞİM KAPASİTESİ 15 KATINA ÇIKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5B ile Türkiye’nin iletişim kapasitesinin 15 katına çıkacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, "İletişimin karasal ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz, karada internet ve iletişim yapısı türksat 5B kapsamı alanına giren heryerde kesintisiz sağlanacak. Böylece gemilerde, uçaklarda karasal ulaşmayan dağ ve doğal internet kapsama alanı olan heryerde geniş bant internet ve iletişim uçtan uça sağlanabilecek" dedi.

ÖMRÜ 35 YIL OLACAK

Türksat 5B uydusu; Ortadoğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor.

Uydunun devreye alınmasıyla Türksat'ın haberleşme uydularının sayısı beşe çıkacak. Türksat 5B'nin ömrü 35 yıl olacak.



Türksat 5B, Geniş bant veri kapasitesiyle büyük bir nüfusa ticari servis hizmeti sunacak.

AKTİF 5'İNCİ HABERLEŞME UYDUMUZ OLACAK

Yeni nesil elektrikli itki sistemi barındıran uydunun, 42 derece doğu yörüngesinde kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak.

Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha güçlenmiş olacak.

Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5’e, toplam uydu sayısı 8’e çıkmış olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5B'nin uzaya fırlatılmasından hemen önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak #TURKSAT5B, 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sosyal medya hesabından "An itibarıyla devletimizin TÜRKSAT 5B Uydusu uzaydaki yerini almaktadır. Ülke olarak hedefimiz, uzayda kapladığımız alan ve uydu veri haberleşmesindeki gücümüzü hak ettiği yere taşımaktır. Hayırlı olsun" şeklinde paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A 2023'TE UZAYA GÖNDERİLECEK

Yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da üretim ve entegrasyon faaliyetleri devam ediyor.

Türksat 6A tamamlandığında Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülke arasına girecek.

Uydunun, 2023 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

'Kendi uydusunu üreten ilk 10 ülkeden biri olacağız' Türksat 5B’nin fırlatılmasından önce açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin kendi uydusunu üreten dünyadaki ilk 10 ülke arasında yerini alacağını duyurdu.

GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki 5. yılını tamamladı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), GÖKTÜRK-1 uydusunun, uzaya fırlatılmasının 5. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.