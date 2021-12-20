Türkiye Gazetesi

Yakın bir zamanda çatı şirket adını Meta olarak değiştiren Facebook, Yahoo Finance tarafından yapılan kullanıcı anketinde ‘Yılın En Kötü Şirketi’ seçildi. Sık sık eleştirilerin hedefinde olan şirket ankette rakipsiz bir şekilde 2021’in En Kötü Şirketi seçilmeye hak kazandı. Açık uçlu cevapların bulunduğu anket sonucunda kullanıcılar birçok farklı nedenle Meta’dan şikayetçi oldu.

YILIN EN KÖTÜ ŞİRKETİ META OLDU

Nefret söylemi, yanlış bilgi, kişisel veri ihlalleri gibi Facebook’un adının geçtiği skandallarda bu nedenler arasında yer aldı. Anket sonuçlarında ikinci sırada ise Çinli e-ticaret devi Alibaba geldi. Listeye giren diğer şirketler arasında AT&T, Nikola ve Tesla’da yer aldı. Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta, bünyesinde Facebook, Instagram, WhatsApp gibi en çok kullanılan uygulamaları barındırıyor. Yılın En İyi Şirketi ise Microsoft oldu. Microsoft 2021'de 2 trilyon dolar barajını aşan şirketler arasında yerini almıştı.

Meta, 2021'de öne çıkanları duyurdu Meta, 2021 yılında Türkiye’de Facebook ve Instagram uygulamalarında öne çıkan kelimeleri açıkladı.