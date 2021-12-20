Türkiye Gazetesi

Bilim insanları, uzay araştırmalarında daha çok uydumuz Ay ve Mars’a ağırlık veriyor. Hatta bazen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) dahil olmak üzere uzay araştırmaları kuruluşları bu nedenle eleştiriliyor. Çünkü diğer gezegenlere ve uydulara yeterince önem verilmediği sık sık tartışmalara konu oluyor. Ancak NASA, diğer gezegenleri ve uydularını da gözlemlemeyi ihmal etmediğini bir kez daha gösterdi.

2011 yılında NASA tarafından Jüpiter'in yörüngesine gönderilen "Juno" isimli uzay aracı, 2016 yılından bu yana gezegenin yörüngesinde tur atarak gözlem yapıyor. Juno uzay aracı, 79 uydusu bulunan Jüpiter'in Ganymede ismi verilen en büyük uydusuna odaklandı. Aracın geçtiğimiz aylarda NASA'ya gönderdiği ses kaydını ajans, geçtiğimiz gün bir video eşliğinde paylaştı.

NASA, SES KAYDINDAKİ ANİ DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLADI

NASA’nın Jüpiter’in yörüngesinde dönen Juno aracı, Güneş sisteminin en büyük gezegeninin kökenini ve evrimini araştırıyor. Bu yılın başlarında Jüpiter'in doğal uydusu Ganymede'nin yakınından geçen Juno, gezegenin ve en büyük uydusunun sesini yakalamayı başardı.

Adeta bir gaz devi olan Jüpiter’in yüzeyinin fotoğrafları inanılmaz iken Ganymede'nin sesi bütün ilgiyi kendine topladı. NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) ekibi, Ganymede'nin sesini YouTube'da 50 saniyelik bir video ile paylaştı. Juno programının baş sorumlusu Scott Bolton, kaydın 7 Haziran 2021 gününe ait olduğunu belirtti. Ses, Juno'nun "Waves" isimli ekipmanı tarafından yakalandı.

Araştırmacılar, ani ses değişiminin uzay aracının Ganymede'nin manyetosferinin bir bölgesinden diğerine hareketinden kaynaklandığını söyledi. Ancak araştırmacı William Kurth, ses frekansındaki ani değişikliğin, Ganymede'nin geceden gündüze geçmesinden kaynaklanabileceğini belirtti. Ayrıca NASA, sesin Juno’nun Ganymede’nin çevresinde döndüğü son görevde kaydedildiğini açıkladı.

Uzay ajansı, bu sene büyük keşifler ve uzay görevleri gerçekleştirdi. NASA’nın Parker uzay aracı, Güneş’in atmosferine girerek bunu başaran ilk insan yapımı nesne oldu.

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