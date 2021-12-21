Türkiye Gazetesi

Apple ve Samsung'un ardından küresel akıllı telefon piyasalarında üçüncü sırada yer alan Xiaomi, uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonlarını önümüzdeki hafta düzenleyeceği bir etkinlikle tanıcak. Xiaomi hayranlarının 12 Aralık'ta tanıtmasını beklediği Xiaomi 12 serisi için resmi tanıtım tarihi 28 Aralık olarak açıklandı.

Bir süredir sızıntılara ve söylentilere konu olan akıllı telefon serisinin gerçek görüntülerini ve özelliklerini etkinlikte göreceğiz. Ancak söylentilere göre cihazın bazı özellikleri belli oldu.

XIAOMI 12, SNAPDRAGON 8 GEN 1 SOC İLE GELİYOR

Çin merkezli teknoloji devi, Xiaomi 12 serisini en yeni işlemci ile kutusundan çıkaracak. Sızıntılara göre, Xiaomi 12 modelleri Snapdragon 8 Gen 1 SoC işlemciyle desteklenecek. Ancak Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip olacak modeller serinin tamamı mı olacak yoksa sadece Pro modeli mi olacak henüz belli değil.

Xiaomi'nin açıklamasına göre tanıtım etkinliğinin 28 Aralık günü Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak. Bu arada, Xiaomi 12 serisinin kaç akıllı telefondan oluştuğu hakkında halen resmi bir bilgi yok. Ancak Xiaomi yöneticilerinin Weibo gönderileri dikkate alındığında Xiaomi 12 serisindeki üç telefon netlik kazanıyor. Buna göre, Vanilla 12, 12X ve 12 Pro modellerin gelmesine kesin gözüyle bakılırken, Ultra modelinin geleceği de söyleniyor.

Xiaomi'nin düzenleyeceği etkinlikte Xiaomi 12 serisinin yanı sıra MIUI 13 işletim sistemi arayüzünün de özelliklerinin resmileşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde MIUI 13'ün bazı özellikleri de ortaya çıkmıştı. Yeni arayüzün birçok hatayı düzelttiği ve daha işlevsel bir tasarıma sahip olduğu görüldü.

Dev kameralı Xiaomi 12 Ultra’nın tasarımı sızdı Teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı telefon serisini bu ay içinde piyasaya sürecek. İlerleyen zamanlarda seriye eklenecek Xiaomi 12 Ultra hakkındaki son sızıntılar tasarımını ve kamera detaylarını ortaya koyuyor.

Xiaomi 12 serisinin fiyatı dudak uçuklatacak! Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, 12 serisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modellerin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.