Türkiye Gazetesi

Hollanda nükleer güvenlik otoritesi (ANVS) resmi web sitesi üzerinden dikkat çeken bir uyarı yayımladı. İnsanları 5G'den koruduğu iddiasıyla reklamları yapılan kolyelerin aslında radyasyon yaydığını açıkladılar. Bununla birlikte, iyonize radyasyon, uzun süre vücutla temas ederse sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Nükleer güvenlik uzmanları, bu kolyeleri ve çeşitli ürünleri test ettiklerini açıkladı. Testlerde uyku maskesi, bileklik ve kolye gibi ürünlerin radyoaktif maddeler içerdiği tespit edildi. Ayrıca bu nedenle sürekli olarak iyonlaştırıcı radyasyon yaydığı da bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN DE ÜRETİLİYOR

Hollandalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, tehlikeli ürünler listesinde çocuklar için tasarlanan bileklikler de yer aldı. Nükleer güvenlik uzmanları, "İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmak olumsuz sağlık etkilerine neden olabilir. Potansiyel sağlık riski nedeniyle, radyoaktif maddeler içeren bu tüketici ürünleri yasalar tarafından yasaklanmıştır." şeklinde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, iyonize radyasyonun doku ve DNA'ya zarar verebileceğinin altı çizildi. Bu tür ürünler, en hafif risk olarak ciltte kızarmaya yol açabiliyor. Açıklamanın devamında, bu ürünlerde sadece düşük radyasyon seviyelerinin ölçüldüğü belirtildi. Ancak bu tür ürünleri uzun süre kullananların ciddi cilt sorunları yaşayabileceği vurgulandı.

Bununla birlikte, Hollandalı uzmanlar test ettikleri ürünlerin tam listesini de yayımladı. Ayrıca aksesuarların radyasyon nedeniyle farklı yöntemlerle atılması gerektiğinden günlük atıklarla birlikte atılmaması konusunda da uyardılar.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, bugüne kadar kablosuz teknolojilere (örneğin 5G) maruz kalma ile ilişkili hiçbir sağlık sorunu bulunmuyor.

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