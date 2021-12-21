Türkiye Gazetesi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi teknoloji şirketi Meta, büyük bir dava açtığını duyurdu. Şirket, sahte siteler aracılğıyla platformlardaki kullanıcıların bilgilerini çalan hackerlara 500 bin dolarlık dava açtı.

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, 39 binden fazla internet sitesi Meta'nın platformlarını taklit ederek kullanıcıların kimlik bilgilerini elde etti. Bununla birlikte, davada yer alan kötü niyetli siteler saldırılarını "Ngrok" servisi üzerinden yapıyor. Bu servisi kullanan kimlik avcıları, internet trafiğini oltalama sitelerine yönlendiriyor. Ayrıca sahte sitenin gerçek konumunu da gizliyor.

PANDEMİDE SİBER SUÇLAR ARTTI

Teknoloji devi Meta, dava için ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir federal mahkemeye başvurdu. Şirket, söz konusu davanın 2019'dan beri Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'ı kapsayan çeşitli oltalama saldırılarına yönelik oltduğunu açıkladı.

Meta'nın açıklamasına göre, pandemiyle birlikte bu tür "oltalama" saldırılarında büyük bir artış yaşandı. Bu arada, teknoloji devi saldırıları kimin yaptığını henüz bilmiyor. Ancak Meta’nın platform ve dava direktörü Jessica Romero, "Sektörde kimlik avı saldırıları raporları artıyor ve bu eylemi saldırının arkasındaki kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmak ve zararlı davranışlarını durdurmak için yapıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Meta, gerçek kimlikleri henüz bilinmeyen saldırganların Meta'nın hizmet şartlarını, Kaliforniya’nın Kimlik Avı Koruma Yasasını ve ticari marka ihlalini yasaklayan yasalarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Kullanıcılar seçti: Yılın En Kötü Şirketi Meta oldu Yahoo Finance tarafından yapılan kullanıcı anketinde adını Meta olarak değiştiren Facebook rakipsiz bir şekilde ‘Yılın En Kötü Şirketi’ seçildi. Facebook’u Alibaba şirketi izlerken ‘Yılın En İyi Şirketi’ ise Microsoft oldu.

Meta, 2021'de öne çıkanları duyurdu Meta, 2021 yılında Türkiye’de Facebook ve Instagram uygulamalarında öne çıkan kelimeleri açıkladı.