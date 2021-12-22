Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın “Apple Watch” model akıllı saatleri sağlık ve spor özellikleriyle birçok kişinin beğenisini kazanıyor. “Hayat kurtaran” hikayelere konu olan akıllı saatler, kullanıcı düştüğünde sensörlerle algılayarak acil servislere haber veriyor.

Apple’ın yanı sıra Samsung, Xiaomi, OPPO ve Google da bu alana ciddi yatırımlar yapıyor. Ancak ilk akıllı saatin piyasaya çıkış tarihi aslında 40 yıldan bile daha önce.

İLK AKILLI SAAT, VERİ DEPOLAMAYA SAHİPTİ

1977’de satışa çıkarılan Hewlett-Packard'ın “HP-01” isimli saati bu alanda bir ilk olarak kabul edilmeye başlandı. Bu saat mevcut akıllı saat modellerinden çok farklı özelliklere sahip olsa da görünüm olarak Apple Watch ve diğer akıllı saatleri anımsatıyor.

Özellikle 80'li yıllarda popülerleşen HP-01, hesap makinesi işlevine sahip olmasıyla tanınıyordu. Üstelik bu cihaz, LED dijital saatlerden kısa bir süre sonra piyasaya çıkan saat, yedi haneli bir ekrana sahipti. Ayrıca klavyeye, kronometreye, zamanlayıcıya, alarma ve veri depolama özelliklerine sahipti.

Bununla birlikte, bu dijital saat döneminin ilk dijital saati ve hesap makineli saati değildi. HP-01’in sadece 7 haneli bir ekranla gelmesi o dönemde özellikle milyonerlerin hesap yapmasını zorlaştırdı. Ancak günlük daha basit matematiksel hesapları yapmak mümkündü.

Gizmodo’nun haberine göre, HP-01'in tuşları o kadar küçüktü ki saatin çalışması için bir ekran kalemi kullanılması gerekiyordu. Ayrıca cihaz üç pille çalışıyordu. En ucuz versiyonu 450 dolar iken, bugünkü enflasyona göre hesaplandığında fiyatı 2 bin doların biraz üzerinde olacaktır.

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