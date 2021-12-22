Türkiye Gazetesi

İngiltere'de 3 Aralık 1992'de, dönemin Vodafone Direktörü Richard Jarvis'e Orbitel telefonuyla gönderilen ve Merry Christmas yazan SMS, NFT (takas edilemez jeton) formatında Fransa'daki Aguttes müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

İLK SMS 107 BİN EURO'YA SATILDI

Tarihin ilk kısa mesajını ileten orijinal iletişim protokolünün tek dijital kopyası, Kanadalı olduğu ve teknoloji sektöründe çalıştığı belirtilen ancak kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından 107 bin euroya satın alındı. Elde edilen gelir, Vodafone tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine bağışlanacak.



NFT NEDİR?

"Takas edilemez jeton" anlamına gelen NFT (Non-fungible token), benzersiz dijital öğelerin sahipliğinin satın alınmasına veya satılmasına ve blok zinciri kullanılarak bunlara kimin sahip olduğunun takip edilmesine olanak sağlıyor. NFT, teknik olarak çizimleri, animasyonlu GIF'leri, şarkı veya video oyunlarındaki öğeler dahil olmak üzere dijital her şeyi kapsıyor.

Bir yıl öncesine kadar popüler olmayan NFT'ler, modern sanat piyasasının yeni "altın yumurtlayan tavuğu" olarak görülüyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elon Musk’a anlamlı hediye: NFT halinde verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRKSAT 5A uydusu için Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü. Görüşme video konferans yoluyla gerçekleşirken bugün görüşmelerin görüntüleri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Elon Musk’a anlamlı bir de hediye verdi. On binlerce çocuğun gönderdiği TÜRKSAT 5A'nın hayallerinde nasıl bir yer kapladığının anlatıldığı resimlerden oluşan dijital materyal NFT'ye dönüştürülerek Elon Musk’a hediye edildi. Aldığı hediye karşısında Erdoğan’a teşekkür eden Musk, uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Melania Trump sessizliğini bozdu: NFT satıyor “Değiştirilemeyen token” da denilen NFT piyasası her geçen gün daha da büyüyor. Ünlülerin de NFT geliştirmesiyle birçok eser milyonlarca dolara alıcı buluyor. ABD’nin önceki başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump da NFT eserleri satmaya başladı.