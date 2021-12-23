Türkiye Gazetesi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, geçen yıl üretime başlayan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nda, 6 ayda 170 uzaktan kumandalı silah sistemi (UKSS) üretildiğini söyledi.

Fabrikanın kuruluşu ve üretim aşamasının bir yılda tamamlandığına dikkati çeken Altunyaldız "Burası hem bir tasarım hem AR-GE merkezi hem de bir üretim merkezi. Burası entegre bir yapı ve model bir yatırım" dedi.

Altunyaldız, fabrikada yüzde 80’i mühendis ve teknik ekip olmak üzere 220’ye yakın istihdam olduğunu söyledi. ASELSAN’ın ürettiği sistemler, üzerindeki termal kamera ve gündüz görüş kamerasıyla zorlu çevre şartlarında görev yapabiliyor.

Nişancı, UKSS’yi uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde etkin ve güvenli şekilde kullanabiliyor.

ASELSAN, Katar iddialarına cevap verdi ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN'ın Katar'a satıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak ilgili haber ve paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Yabancı firmalar harıl harıl Türkiye'den üretici arıyor Avrupalı ve ABD’li perakende zincirlerinin siparişlerini Türkiye’ye kaydırmaları, hazır giyim üreticisi firmaları yeni yatırımlara yönlendiriyor.