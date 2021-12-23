Türkiye Gazetesi

Web güvenliği ve performans şirketi Cloudflare’nin 2021 Yılı İnternet Trafiği İncelemesi raporuna göre 2021’de popüler arama motoru Google zirveden düşerek TikTok web trafiğinde ilk sırada yer aldı. İlk olarak 2016 yılında piyasaya sunulan video paylaşım platformu TikTok 2021 yılıyla büyük bir popülariteye ulaştı. Web trafiğinde Google, Facebook, YouTube ve Netflix gibi dev şirketleri geride bırakan TikTok yükseliş hızını koruyor.

TİKTOK İLK SIRADA

Google ve Facebook’un sahibi olan çatı şirket Meta rakipsiz olduğu dönemlerde zirveden inmezken şimdi birçok firma gibi Meta’da TikTok’un gerisinde kaldığı için birçok özelliği kopyalarak kendi ürünleri için de hazırlıyor. TikTok, Cloudflare'in 2021'deki en iyi alan adları sıralamasında 7 numaradan 1 numaraya yükselirken aynı zamanda bu yıl Facebook'u sosyal medya alanlarında da geçerek 1 Numara oldu.

Bu rapora göre en popüler alan adlarında ilk 10 şu şekilde:

1 TikTok

2 Google

3 Facebook

4 Microsoft

5 Apple

6 Amazon

7 Netflix

8 YouTube

9 Twitter

10 WhatsApp