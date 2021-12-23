Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta'ya ait WhatsApp, köklü bir değişikliğe gidecek. WhatsApp'ın gizlice test ettiği yeni sesli görüşme arayüzünü WABetaInfo teknoloji sitesi keşfetti. Şirketin 2015 yılında Android ve iOS cihazlar için kullanıma açtığı sesil görüşme, yıllardır aynı arayüze sahip. Ancak şirketin bunu değiştirmeye çalıştığı ortaya çıkmış oldu.

WHATSAPP'IN YENİ ARAYÜZÜ OLDUKÇA GÖSTERİŞLİ

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp hakkında paylaşımlar yapan WABetaInfo, her gün uygulamanın yeni bir özelliğini veya test aşamasındaki uygulamalarını tespit ediyor. Sızıntı kaynağı, WhatsApp'ın henüz geliştirilme aşamasındaki yeni arayüzünü de keşfetti.

Kaynağın elde ettiği görüntülere göre, yeni sesli görüşme arayüzünün iOS cihazda geliştirilmeye çalışıldığı görünüyor. Önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulması beklenen yeni arayüz henüz kullanıcı beta testlerine bile başlamadı.

Daha modern ve gösterişli olarak tanımlanan yeni arayüz ile WhatsApp, bu alanda köklü bir değişiklik yapacak. iOS ve Android kullanıcıları için piyasaya sürülecek yeni arayüzün mevcut sürümden çok farklı özellikler taşımadığı görülüyor. Ancak tasarımsal farklılıklar bulunuyor.

Ekran görüntülerine göre, uçtan uca şifreleme gizlilik özelliğinin sesli görüşmelerde de yer alması dikkatlerden kaçmadı. Zaten WhatsApp'ın mesajlaşma işlevinde gizliliğe önem verdiğini biliyoruz.

Geliştirilme aşamasında olduğu için arayüzde ilerleyen zamanlarda değişiklikler olabilir. Beta test sürümünün ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

WhatsApp, kamera özelliklerinde değişikliğe gidiyor Sosyal medya devi Meta’ya bağlı mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor. Kısa süre önce yeni bir güncelleme yayınlayan platform, kamera arayüzünde tasarımsal değişiklikler yaptığını duyurdu.

Dikkat: iPhone telefonlarda WhatsApp çöküyor! Apple’ın iPhone model akıllı telefonları üzerinden WhatsApp’a girmek isteyenler büyük bir sorunla karşılaşıyor. Twitter’daki paylaşımlara göre, WhatsApp iOS cihazlarda çöküyor.