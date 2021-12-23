Türkiye Gazetesi

Çin’in yükselen teknoloji devleri OPPO ve OnePlus'ın kardeş markası Realme, yeni amiral gemisi GT 2 Pro model akıllı telefonunu nihayet gösterdi. Telefonun en dikkat çeken özelliği teknik detaylardan ziyade kullanıcıya vereceği “his” oldu.

Realme GT 2 Pro’nun arka paneli çevre dostu bir biyo-polimer malzemeyle üretildi. Kağıt hamurundan yapılan panel, Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikası (ISCC) aldı. Bu yönüyle Realme, akıllı telefonlarda bir ilke imza attı. Görünüşe göre, cihazın biyo-polimer malzemeden yapılması “kağıt hissi” verecek.

REALME GT 2 PRO ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir meraklı kullanıcılardan ve sızıntı kaynaklarından kaçmayı başaran şirket, cihazın teknik özelliklerine dair çok az bilgiyi dışarı sızdırdı. Buna göre, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile çalışacak cihaz; 8/12 GB RAM ile 128 GB / 256 GB / 512 GB depolamaya sahip olacak.

Çin sertifika sistemi TENAA’da görülen Realme GT 2 Pro, 65W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil gücüyle gelecek. Kutudan Android 12 ile çıkacak model, 6,7 inç 1440×3216 piksel AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip.

Kamera tarafında oldukça iddialı bu telefonun ön kamerası tam 32 Megapiksel iken, 50 Megapiksel ana kameranın yanı sıra 50 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro ya da derinlik sensörlü arka kamera kurulumu barındıracak.

Realme GT 2 Pro, 4 Ocak 2022'de Çin'de piyasaya sürülecek. Çin’in ardından küresel satışları da başlayacak. Bu arada, GT 2 Pro ile birlikte GT 2 Pro Master Edition ve kamera odaklı bir model daha piyasaya sürülecek.

Türkiye’ye gelmesi beklenen Realme GT 2’nin piyasa tarihi açıklandı Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni akıllı telefon modeli Realme GT 2 Pro'nun çıkış tarihini sonunda açıkladı. Cihazın teknik ayrıntıları kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

Realme GT şimdi Türkiye'de Realme’nin amiral gemisi GT Türkiye’de satışa çıktı.