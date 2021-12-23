Türkiye Gazetesi

Güney Kore merkezli Samsung’un katlanabilir akıllı telefon furyasını başlatmasının ardından teknoloji devleri modaya ayak uydurmaya çalışıyor. Apple’ın bu alanda çalışmalarının olduğu bilinirken, Huawei ve OPPO da katlanabilir telefonlar üretiyor.

Huawei, mevcut P50 akıllı telefon serisine yeni bir model daha ekledi. P50 modelinin bazı özelliklerine sahip cihaz, katlanabilir bir formda geliştirildi. Kapaklı katlanabilir bu telefon, Samsung’un Galaxy Z Flip akıllı telefonuna benzetildi.

KAMERASI İLE FARK ATIYOR

Orijinal P50 akıllı telefon tasarımına benzeyen katlanabilir modelin kapağında iki farklı daire bulunuyor. Bunlardan biri kamera sistemini barındırıyor, diğeri ise zamanı, bildirimleri ve diğer bilgileri gösteren tamamen yuvarlak bir kapak ekranı. P50 Pocket’in bu paneli dokunmaya duyarlı ve öz çekim aynası olarak da kullanılabilir.

Tasarım tarafından P50 Pocket’in desenleri oldukça dikkat çekiyor. Elmas desenine sahip standart beyaz model ve kaplan çizgilerine sahip altın premium model olarak satışa sunuluyor. Ancak daha sade, desensiz siyah/gri modelleri de bulunuyor.

Katlanabilir modellerde olduğu gibi, iç kısımdaki ana ekran oldukça esnek. Süper akıcı animasyonlar ve kaydırma için 120 Hz yenileme hızlarına sahip 6,9 inç 21:9 ekran bulunuyor. Ayrıca, 442 ppi piksel yoğunluğu ile keskin görüntü kapasitesi sağlıyor.

Huawei P50 Pocket, Snapdragon 888 işlemci ve 4G bağlantıya sahip. Bununla birlikte, 40W Huawei SuperCharge adaptörü sayesinde hızla yeniden doldurulabilen 4000mAh pil barındırıyor. Kamera tarafında ise, 40 Megapiksel ana kameraya ek olarak, 13 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve Huawei'nin 32 Megapiksel Hiperspektral kamera lensi bulunuyor.

Huawei P50 Pocket, ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Bunun yanı sıra küresel pazarlara girip girmeyeceğine dair resmi bir açıklama henüz yok.

Huawei ırkçılığın patentine başvurmuş Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, yayalar arasında Uygur olanları tespit eden bir sistemin patentini almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Samsung ve Huawei Türkiye'de üretim arayışında Çinli televizyon üreticisi TCL'nin Çerkezköy'de TV üretimine başlamasının ardından cep telefonu devlerinin de Türkiye'de yerli üretim arayışına girdiği belirtildi.