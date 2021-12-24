Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iki ay içinde yaptığı iki zam ile ürünlerinin fiyatlarını dudak uçuklatan seviyelere çıkardı. Sosyal medyada günlerce konuşulan zam oranı, iPhone alma hayali kuranları üzmüştü. Zira en düşük fiyatlı iPhone 13'ün fiyatı 20 bin TL'yi bulmuştu. Ancak Apple geri adım attı...

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sisteminin tanıtılmasıyla hafta başında kurda ciddi bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda neredeyse 20 TL'ye ulaşan dolar, 12 TL'nin altına kadar geriledi. Kurdaki düşüşün ardından binlerce kullanıcı sosyal medyada Apple'a indirim yapması için çağrı yaptı. Apple, yeni bir karar alarak ürünlerinin fiyatlarını yaklaşık yüzde 25 oranında düşürdü.

GÜNCEL IPHONE FİYATLARI

Apple, ilk zam kararını 26 Kasım günü duyurmuştu. Zamın ardından iPhone 13'ün (128 GB) fiyatı 11.999 TL'den 14.999 TL'ye çıktı. İkinci zam kararının alındığı 18 Aralık günü ise 21.499 TL'ye kadar yükseldi. Nihayet bugünkü indirimle birlikte iPhone 13'ün fiyatı 16.299 TL oldu.

İşte güncel fiyatlarla iPhone modelleri:

iPhone SE: 10 bin 499 TL / 7 bin 799 TL

iPhone 11: 13 bin 999 TL / 10 bin 999 TL

iPhone 12 mini: 17 bin 999 TL / 13 bin 499 TL

iPhone 12: 19 bin 499 TL / 14 bin 499 TL

iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL / 14 bin 799 TL

iPhone 13: 21 bin 499 TL / 16 bin 299 TL

iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL / 21 bin 499 TL

iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL / 23 bin 999 TL

iPhone modellerinin yanı sıra iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, Apple TV, AirTag fiyatlarında da benzer düşüş görüldü.