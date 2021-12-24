Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) liderliğinde geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu, nihayet fırlatma rampasına yerleştirildi. NASA, uzay teleskobunu Ariane 5 roketine yerleştirerek artık fırlatmaya hazır olduğunu gösterdi.

Uzay ajansı, yeni bir açıklama yaparak, "NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu... Dünyadaki son konumuna ulaştı: Arianespace ELA-3, Avrupa'nın Uzay Limanı'ndaki Fransız Guyanası Kourou yakınlarında bulunan fırlatma kompleksinde." dedi.

JAMES WEBB İÇİN SON SAATLER

NASA, James Webb Teleskobu'nun 25 Aralık Cumartesi günü uzaya fırlatılacağını açıkladı. Peki, petek görünümü veren teleskobun özellikleri neler? Uzay ajansının açıklamasına göre teleskop, fırlatma öncesinde tümü burun konisine katlanan 18 altın kaplama parçadan oluşan 6,5 metre genişliğindeki birincil aynaya sahip.

ABD uzay ajansı, yolculuğun ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre, 29 günlük yolculuğun ardından Ariane5, Webb'i gezegenimizden yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaktaki konumuna indirecek. Dünya ve Güneş'in birbirinin yer çekimini engellediği sabit bir noktada asılı duracak teleskop, birçok gözlem yapma fırsatı sunacak. Bilim insanları, Webb sayesinde evrenimizin şimdiye kadarki en farklı ve ayrıntılı gözlemlerini yapmayı hedefliyor.

Teleskop öncelikle kızılötesinde gözlemler yapacak. Buna karşılık, Hubble ise çoğunlukla optik ve ultraviyole dalga boylarında gözlemler yapıyor. Yani Webb, Hubble'ın göremeyeceği kadar uzak, soğuk veya soluk cisimleri gözlemlemeye imkan tanıyacak. Teorik olarak, eğer Webb Ay kadar uzakta olsaydı, Dünya'dan gelen bir yaban arısının ısı izini tespit edebilirdi.

Bu arada, Webb uzay teleskobu ile NASA bir rekor da kıracak. Çünkü Webb, tarihin en pahalı astronomi görevi olarak kayıtlara geçecek.

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