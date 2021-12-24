Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketi Vivo, yeni bir akıllı telefon serisi üzerinde uzun süredir çalışıyor. 50 Megapiksel çift öz çekim kameralı Vivo V23 serisinin önümüzdeki ay Hindistan'da piyasaya sürüleceği iddiası ortalığı karıştırdı. Söylentilerin ardından şirket, kafa karışıklıklarını gidermek için bir açıklama yaptı. Hindistan'daki V23 serisinin 5 Ocak'ta tanıtılacağını doğruladı.

VIVO V23 VE V23 PRO TANITILACAK

Akıllı telefon üreticisi, tanıtım etkinliğinde V23 ve V23 Pro modellerini tanıtacağını duyurdu. Her iki cihaz da renk değiştiren arka panellerle piyasaya sürülecek. Bu özelliğiyle V23 serisi Hindistan'da bir ilk olacak.

Vivo, güneş ışığına veya diğer yapay ultra viyole ışınlarına maruz kaldığında ekran renginin değişeceğini açıkladı. Ancak V23 ve V23 Pro'nun yalnızca Sunshine Gold modelleri bu özelliğe sahip olacak. Tanıtım videosunda gördüğümüz gri/siyah renkli modellerin arka panelleri renk değiştirmeyecek.

Teknoloji şirketi, V23 serisinin teknik özelliklerini henüz ayrıntılı olarak açıklamamış olsa da, paylaştığı görüntülerde bazı özellikler belli oluyor. Buna göre, V23'ün 64 Megapiksel üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve Pro varyantının 108 Megapiksel kamera sistemi ile geleceğini anlıyoruz. Ayrıca V23'ten farklı olarak Pro modeli kavisli bir ekrana sahip.

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