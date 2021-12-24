Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen Redmi Note 11 serisinin en yüksek modeli FCC sertifikasyon web sitesinde ortaya çıktı. Redmi Note 11 Pro Plus, bu yılın başlarında tanıtılan Redmi Note 11 serisinin parçası. Seri, Redmi Note 11 Pro Plus, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 modellerinden oluşuyor.

Redmi Note 11, dünya çapında POCO M4 Pro 5G adını alırken, Hindistan'da Redmi Note 11T 5G adıyla piyasaya çıktı. Redmi Note 11 Pro Plus ise, yakında dünya çapında tanıtılabilir. Bununla birlikte, bu yeni cihaz, Hindistan'da Xiaomi 11i Hypercharge adını alacak gibi görünüyor.

REDMI NOTE 11 PRO PLUS ÖZELLİKLERİ

Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro Plus'ının bazı özellikleri de şimdiden ortaya çıktı. Söylenti ve sızıntılara göre, akıllı telefon modeli Dimensity 920 SoC işlemciye, 108 Megapiksel ana kameralı üçlü kamera kurulumuna ve 120W hızlı şarj özelliklerine sahip olacak. Kamera tarafını daha da ayrıntılı açıklamak gerekirse, ana kameraya ilaveten 8 Megapiksel ultra geniş kamera ve 2 Megapiksel 50mm telefoto kamera bulunacak.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) web sitesinde 20191116UG model numarasıyla ortaya çıkan Redmi Note 11 Pro Plus, 5G bağlantı desteğiyle gelecek. Bu akıllı telefon modeli, 6.67 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip. Kaputun altında ise 6GB veya 8GB RAM ile birleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 920 işlemci yer alıyor. Ayrıca 128GB veya 256GB dahili depolama seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

16 Megapiksellik ön kameraya sahip cihaz, biyometrik güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu bulunduracak. İşletim sistemi tarafında ise Redmi Note 11 Pro Plus'ın, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 üzerinde çalışacağını belirtelim.

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