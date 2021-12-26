Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Suudi Arabistan dünyanın en akıllı şehri Neom’da inşa çalışmalarına başladı. 100 milyar dolara mal olması beklenen proje bir milyon kişiye ev sahipliği yapacak.

2024 yılında ilk ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan projede Türk firmaları da görev alıyor. Enerji ve blokzincir alanındaki uzmanlığı ile bilinen LPS Bilişim Hizmetleri şehrin enerji haritasını çıkardı. GE ve Siemens gibi firmaların da çözüm ortağı olan LPS Bilişim Hizmetlerinin CEO’su Gökhan Önal, Neom’un enerjisinin tamamının rüzgâr ve güneş enerjisinden karşılanacağını belirterek “Neom’da enerji iletim hatlarının oluşturulması için Alman bir danışmanlık firması ile birlikte proje üstlendik. Toplam 18 milyon avroluk bir proje. Bizim görevimiz DC hatlarının bağlanma noktalarını belirlemek" dedi.

YENİ GÖREVLER BEKLİYORUZ

"DC hatları enerji kaynağı ile tüketim uzak olduğunda elektriğin daha verimli iletilmesini sağlar" diyen Önal, "Türkiye ile Gürcistan ve İran arasında da DC bağlantısı var. Bunlar büyük yatırımlar. Projede enerji sisteminin haritalama, tasarım ve analiz çalışmalarını yürütüyoruz. 2030 yılına kadar modelleme yapıyoruz. Elektrik hatları buradan geçsin, rüzgâr santrali şurada olsun güneş enerji santrali burada olsun gibi. Mayıs ayında başladık. İlk fazı tamamlandı. Yeni görevler bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Fas’ta da benzer bir proje üstlendiklerini anlatan Gökhan Önal “Sahra Çölü’nde güneş ve rüzgâr enerjisinden oluşan 300 megavatlık bir yenilenebilir enerji santrali kuruluyor. Çöldeki enerjiyi Kazablanka şehrine taşıyacaklar. Orada da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Oradaki iş birliğimiz Arap Enerji Birliğine sıçradı” ifadelerini kullandı.

DERSLERİ BLOKZİNCİRE TAŞIDI

Önal’ın diğer uzmanlık alanı ise blockchain teknolojisi. Önal ve ekibi geliştirdiği dosya yönetim sistemi LpsChain ile Bahçeşehir ve Uğur Koleji dâhil 15 firmaya hizmet veriyor. 150 bin öğrenci ve yaklaşık 12 bin öğretmenin eğitim süreçlerinde yararlanacağı ve toplamda 7,5 petabyte büyüklüğünde veri akışı sağlayacak bu sistemle, Türkiye’de ilk defa blokzincir (blockchain) teknolojisi eğitim sektöründe kullanılmış olurken aynı zamanda dünyada da blokzincir altyapısını kullanan en fazla kullanıcıya sahip veri depolama sistemi ortaya çıkacak.

Önal, veri güvenliği alanında çığır açan ‘blokzincir teknolojisi’nin farklı sektörlerdeki kullanım ve uygulamaları her geçen gün arttığını belirterek “Türkiye’nin en büyük ve önemli eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle eğitim alanında aynı zamanda bir ilke de imza atıyoruz. LpsChain iş birliğiyle öğrencilerimizin verilerinin depolanmasını, öğrenciler ve öğretmenler arası veri aktarımını, öğretmenlerin öğrencilerle güvenli ödev paylaşımını, öğrencilerin yüklediği dokümanların doğruluğunun onaylanmasını ve öğrencilerin sertifikalarının blokzincir teknolojisiyle güven altında tutulmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

LPS Bilişim Hizmetleri CEO’su Gökhan Önal

YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK

Gökhan Önal, Türkiye’nin yeni nesil uçağı için de görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Önal “TAİ ile iş birliğine başladık. Dosya paylaşım sistemini kullanabilirler. Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağının siber güvenliği alanında da projelerimiz var. Savaş uçağı ile İHA’lar havada haberleşecek. Havacılıkta veri ihlali istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Orada blockchain tarafından bir iş birliği olabilir” diye konuştu.

METAVERSE DÜNTASINDA ÇIĞIR AÇACAK YENİLİK

Gökhan Önal, Metaverse dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Blockchain üzerinden 10 TB veriyi transfer etme imkânı sunduklarını anlatan Önal, bu teknolojiyle bir filmin NFT’sini yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Ethereum’da ise bunun pek mümkün olmadığını ifade eden Önal “Bizim sistemimiz Metaverse dünyasında çığır açacak. Verileri farklı bir yapıya çevirip işliyoruz. İçerisinde NFT de olan blokzincir ağı kurmak istiyoruz. Yatırımcılar çok iştahlı. Bize teklif geliyor” dedi.

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