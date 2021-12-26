Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

DJI Action 2, doğa yürüyüşlerinden safarilere, yarış pistlerinden sörfe, dalıştan motosiklet sevdalılarına kadar her türlü şartta net ve pürüzsüz çekim imkânı sunuyor.

Kullanıcılar DJI Action 2’nin manyetik kilitleme tasarımı sayesinde aksesuarları hızlı ve güvenli bir şekilde değiştirebilirken, HorizonSteady algoritması kamera sarsıntısını ve dönüşünü gerçek zamanlı olarak algılıyor ve düzeltiyor.

Action 2 ile grup selfie’leri ve sabit videolar uzaktan kumandalı uzatma çubuğu ile çekilirken, microSD kart desteği ile de 180 dakikaya kadar kayıt yapılabiliyor.

541 DOLARDAN BAŞLIYOR

Action 2 ayrıca manyetik kordon ve manyetik kafa bandı ile göğüs veya başa rahatça takılabiliyor ve drone’lara entegre edilebiliyor.

DJI Action 2’nin fiyatı 541 dolar ile 703 dolar arasında değişiyor.

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