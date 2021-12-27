Türkiye Gazetesi

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung’un Galaxy M33 5G isimli akıllı telefonunun 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bütçe dostu bu akıllı telefon modelinin bazı özellikleri de Geekbench testinde göründü.

Samsung Galaxy M33 5G, birkaç hafta önce de Safety Korea sertifikasyon web sitesinde fark edilmişti. Akıllı telefon modeli, devasa 6.000 mAh pil ile şimdiden Samsung hayranlarının dikkatini çekmişti. Galaxy model yeni telefonun şimdi de Geekbench veritabanı web sitesinde görülmesi yakın tarihte tanıtımının yapılacağına işaret ediyor.

GALAXY M33 5G KAMERA İLE SEVİNDİRECEK

Samsung SM-M336BU model numarasına sahip Galaxy M33 5G, tek çekirdekli testte 726 ve çok çekirdekli testte 1.830 puan almayı başardı. Yani cihazın yüksek bir performansa sahip olduğu görülüyor.

Ayrıca yeni orta seviye uygun fiyatlı akıllı telefon, 6 GB RAM ile eşleştirilecek sekiz çekirdekli Exynos 1200 5G işlemci ile desteklenecek. Yazılım açısından ise Samsung’un OneUI arayüzüne entegre Android 12 işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

Galaxy M33 5G, su damlası çentikli 6,5 inç FHD+ ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın suya karşı dayanıklı olmasını da bekliyoruz. Bunun yanı sıra, dörtlü arka kamera kurulumuna (64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel) ve 13 Megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Teknoloji devinin bu cihazı 2022’de piyasaya sürmesini bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda cihazın tanıtım tarihi ve piyasaya çıkışı hakkında yeni bilgiler gelecektir.

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