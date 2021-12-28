Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon piyasasında son yılların hakimi Çin merkezli şirketler oluyor. Apple ve Samsung’u tahtından etmeye çalışan şirketler uygun fiyatlı muadil telefonlar çıkarmaya çalışıyor. Xiaomi, OPPO, POCO, OnePlus ve Realme bu şirketler arasında ön plana çıkıyor.

LetsGoDigital’in haberine göre, OPPO’nun aldığı üç yeni patent ortaya çıktı. Haber kaynağı, söz konusu patentlerin görsellerini elde etti. Patentler, arka tarafında ekran yer alan akıllı telefona işaret ediyor.

ARKA EKRANLI OPPO 2022'DE

Arka panelde ekran bulanan akıllı telefonlar daha önce de piyasaya sürüldü. Bu nedenle şirket bu konuda öncü olamayacak. Ancak telefonun alışıldığın dışındaki tasarımı şimdiden kullanıcıların ilgisini çekti.

Peki, telefonun arkasında ekran bulunması ne gibi avantajlar sağlıyor? Bu konuda, en öne çıkan özellik arka kamera ile öz çekim yapabilmek. Akıllı telefonlarda ön kameralar arka kameralara kıyasla genelde daha düşük bir lense sahiptir. Bu nedenle öz çekimler, arka kamera ile çekilen fotoğraflara oranla daha kalitesiz çıkıyor. Ancak arka kamera ile kolayca öz çekim yapılabildiğinde bu eksiklik ortadan kalkıyor.

Bununla birlikte, sızıntı kaynakları OPPO’nun aldığı bu patenti telefonunda kullanıp kullanmayacağı konusunda emin değil. Çünkü şirketler aldığı bütün patentleri kullanmıyor. Ayrıca OPPO’nun bu tasarımı Find X5 serisinde kullanması beklenmiyor. Tasarım, Find X6 serisinde kullanılabilir ya da 2022'de piyasaya sürülecek başka bir seriye de dahil olabilir.

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