Türkiye Gazetesi

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni akıllı telefon ailesinin özelliklerini ve fiyatını açıkladı. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12x akıllı telefon modelleri daha önce çeşitli sızıntılara konu olmuştu.

Xiaomi 12 serisininin Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle (işlemci) ve 50 Megapiksel birincil kameralı üçlü arka kamera kurulumuyla geleceği söyleniyordu. Ayrıca yeni akıllı telefonların Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüne sahip olacağı da söylentiler arasındaydı. Pek çok söylentiye konu olan akıllı telefonlar için son noktayı Xiaomi koydu.

XIAOMI 12 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Geliştirdiği onlarca cihaz ve yazılımın yanı sıra daha çok uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri ile tanınan Xiaomi, beklenen cihazlarını tanıttı. Çin'de TSİ 14.30'da başlayan etkinlikte Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro modelleri ön plana çıktı. İşte yeni akıllı telefon serisinin özellikleri ve fiyatı...

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

İşletim sistemi: Android 12 temelli MIUI 13 arayüzü

Ekran: 6,28 inç AMOLED 2400x1080, 120 Hz yenileme hızı

Arka kamera: 50 Megapiksel birincil kamera + 13 Megapiksel + 2 Megapiksel makro

Ön kamera: 32 Megapiksel

Şarj: 4500 mAh

RAM: 8GB/12GB LPDDR5

Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

Xiaomi 12'nin genişliği 69.9mm, yani oldukça ince bir tasarıma sahip. Xiaomi 12 serisi siyah, pembe, mavi ve yeşil renk seçeneklerine sahip. iPhone 13 Pro ile genişlik açısından kıyaslanan telefon, tek elle daha rahat tutulduğu için takdir topladı. Ayrıca cihaz, 67W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W tersine şarj desteği de barındırıyor.

Xiaomi 12 (8 + 128 GB) 580 dolar, Xiaomi 12 (8 + 256 GB) 627 dolar, Xiaomi 12 (12 + 256 GB) 690 dolar.

XIAOMI 12 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Etkinlikte tanıtılan bir diğer akıllı telefon ise Xiaomi 12 Pro idi. Özellikleri şu şekilde;

İşlemci: Snapdragon 8Gen 1

İşletim sistemi: MIUI 13 arayüzü ile entegre Android 12

Ekran: 6.73” E5 AMOLED LTPO ekran, 2K çözünürlük, 10Hz'den 120Hz'e kadar akıllı dinamik tazeleme hızı

Depolama: 128 GB/256 GB

RAM: 8 GB/12 GB

Arka kamera: 50 Megapiksel birincil kamera + 50 Megapiksel ikincil kamera + 50 Megapiksel

Ön kamera: 32 Megapiksel

Şarj: 4600mAh, 120W hızlı şarj

Yeşil, mavi, mor ve siyah renk seçenekleri ile gelecek olan Xiaomi 12 Pro'nun 8+128GB versiyonu 738 dolar, 8+256GB versiyonu 785 dolar, 12+256GB versiyonu 848 dolar.

XIAOMI 12X ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Teknoloji devi, Xiaomi 12 serisinde uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli sundu. Xiaomi 12x isimli cihazın özellikleri ve fiyatı şu şekilde; Snapdragon Gen 1 yerine Snapdragon 870 işlemciyle çalışacak. Kablosuz şarj yok. Fiyatı ise; 8+128GB versiyonu 502 dolar, 8+256GB versiyonu 550 dolar, 12+256GB versiyonu 597 dolar.

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