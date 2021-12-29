Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Sağlık teknolojisi şirketi Movano, insanların kronik hastalıkları ekonomik şekilde izlemelerine ve verileri daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan giyilebilir cihaz yüzüğü tanıttı.

Movano yüzüğün bazı yüksek tıbbi emelleri var, ancak önce FDA iznine ihtiyacı olacak. Yüzük, kalp atış hızı değişkenliği, uyku, solunum gibi temel ölçümleri yapabilecek.

Özellikle kadınları hedef alan yüzüğün fiyatının 300 dolar civarında olması bekleniyor.

Temizlik sırasında evde 2.7 milyon dolarlık elmas yüzük buldu İngiltere-İskoçya sınırındaki Northumberland bölgesinde adı açıklanmayan yaşlı bir kadın, evinde temizlik yaptığı sırada 2.7 milyon dolarlık elmas yüzük buldu.

Yüzük ve saat sıkıyorsa dikkat! Lenfödemde son yıllarda uygulanmaya başlayan lazer tedavisi, meme kanseri sonrasında kol ve elleri şişen kadınların hayat kalitesini yükseltiyor.