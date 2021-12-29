Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Xiaomi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzünün özelliklerini etkinlikle öğrenen kullanıcılar güncellemeyi ne zaman alabileceklerini araştırmaya başladı. Çinli şirket ise yeni güncellemeyi alabilecek ilk akıllı telefonları duyurdu...

Xiaomi 12 serisi MIUI 13 arayüzüyle piyasaya sürülecek. Şirket, MIUI 13 Beta güncellemesini alabilecek ilk kullanıcıları sadece Çin ile sınırlı tutuyor. Kararlı sürümün ise önümüzdeki ay başlatılması hedefleniyor.

21.12.27 sürüm numaralı sistem, Android 12 işletim sistemini temel alıyor. Sistem, daha yüksek performans ve gizlilik özellikleri, Xiaomi'nin akıllı ekoloji ürünlerinin entegrasyonu ile ön plana çıkıyor.

MIUI 13 BETA SÜRÜMÜ

Çin'de MIUI 13 Beta sürümünü alabilen ilk akıllı telefonlar arasında;

Xiaomi Civi, MIX 4, Redmi K40 Game Enhanced Edition, Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Youth Edition, Mi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G, Xiaomi 10S, Redmi K40, K40 Pro, K30S Extreme Edition, K30 Extreme Edition, Mi 10 Extreme Edition, Mi 10, 10 Pro, Redmi K30, K30 5G, K30i 5G, K30 Pro, Mi 10 Youth Edition, Redmi Note 9, Note 9 4G, Note 9 Pro, Note 10, Note 11 5G, 10X Pro, 10X, and Xiaomi CC9 Pro yer alıyor.

Kararlı MIUI 13 ilk olarak Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, Mi Pad 5 Pro 5G, Mi Pad 5 Pro ve Mi Pad cihazlara sunulacak. Daha sonra aşamalı olarak pek çok cihaza gelecek.

Yeni güncellemenin başlıca özellikleri ise şu şekilde;

Cihazlar arasında sorunsuz içerik akışı için cep telefonları ve tabletlerin birbirine bağlanmasını destekleyen Mi Magic özellikleri,

Yüz doğrulama koruması,

Gizlilik filigranı,

Telekomünikasyon dolandırıcılığından korunmak için tam bağlantılı elektrik dolandırıcılık koruması,

Görsel olarak net ve okunması rahat olan yeni yazı tipi MiSans,

Canlı duvar kağıtları,

Daha zengin widget sistemi,

Tamamen özelleştirilebilir Xiao Ai kişisel akıllı asistan.

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