Türkiye Gazetesi

Gelecekte Ay'a ve diğer havasız gök cisimlerine gönderilmesi planlanan uçan daire, Güneş'e ve çevresindeki plazmaya doğrudan maruz kalmasıyla oluşan elektrik alanından güç alabilecek. Bilim insanlarının açıklamasına göre keşif aracı, elektrostatik itme kuvvetiyle Ay yüzeyinin üzerinde yüzecek.

Çalışmayı yüksek lisans öğrencisi Oliver Jia-Richards ile yöneten havacılık mühendisi Paulo Lozano, çalışma hakkında konuştu. Prof. Dr. Lozano, hem aracı şarj etmek hem de doğal yüzey yükünü artırmak için küçük iyon ışınları kullanan ve yerçekimine karşı koyacak bir araç geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

ZORLU ARAZİLERİ KEŞFEDECEK

Çalışmanın ayrıntılarını aktaran Paulo Lozano, "Yükselen bir gezici ile tekerlekler veya hareketli parçalar hakkında endişelenmenize gerek yok. Bir asteroitin arazisi tamamen engebeli olabilir ve gezicinizi havada tutmak için kontrollü bir mekanizmanız olduğu sürece, asteroidi fiziksel olarak atlatmak zorunda kalmadan çok zorlu, keşfedilmemiş arazilerin üzerinden geçebilirsiniz." dedi.

Lozano'nun ardından araştırma görevlisi Oliver Jia-Richards da konuştu: "Bunu, Japon uzay ajansı tarafından başlatılan Hayabusa misyonları gibi kullanmayı düşünüyoruz. Bu uzay aracı, küçük bir asteroidin etrafında hareket etti ve yüzeyine küçük geziciler yerleştirdi. Benzer şekilde, gelecekteki bir görevin Ay'ın ve diğer asteroitlerin yüzeyini keşfetmek için küçük gezici araçlar gönderebileceğini düşünüyoruz."

MIT ekibi, çalışmayı Journal of Spacecraft and Rockets dergisinde yayımladı.

Tarihi görev için nefesler tutuldu: James Webb Uzay Teleskobu fırlatılacak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi James Webb Uzay Teleskobu bu hafta sonu fırlatılacak. 1996'da temelleri atılan teleskop, aslında 2007'de fırlatılacaktı. Ancak teleskobun geliştirilmesi 20 yıldan uzun sürdü.

Avustralya'dan şaşırtan iddia: Çin uzaya silah yerleştiriyor Uzay'da kendi istasyonunu kurmayı planlalayan Çin’in güçlü uyduları üzerinden, uzayı askeri bir üsse çevirerek silah yerleştirdiği bu silahlarla da düşman ülke uydularının hedef alınacağı iddia edildi.