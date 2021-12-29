Türkiye Gazetesi

Küresel çapta akıllı telefon piyasalarının hakimi Samsung, Android işletim sisteminin en son sürümünü üst model cihazlarına sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü modellerin yanı sıra bu yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonlarına şimdi de Android 12'yi sundu.

Samsung, güncellemeler dünyasında hızlı hareket ediyor. Teknoloji devi geçtiğimiz gün bir dizi hatayı düzeltmek için One UI 4.0 güncellemesini duraklattı. Daha sonnra şirket, Galaxy S21 ailesi, Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Flip3 için Android 12 tabanlı One UI 4 güncellemesini yeniden başlattı.

GALAXY NOTE 20 DE LİSTEDE

Yalnızca bir gün sonra Samsung, One UI 4'ü daha fazla cihaza göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Listeye eklenen cihazlar arasında S20 FE dahil tüm Galaxy S20 ailesi ve Galaxy Note20 ailesi bulunuyor.

GSM Arena'nın haberine göre, Almanya'da yaşayan Galaxy S10e , S10 ve S10+ kullanıcıları da yeni güncellemeyi indirebilecek.

Samsung, One UI 4’ün şu anda İsviçre ile sınırlı olduğunu açıkladı. Akıllı telefonlardaki Ayarlar > Yazılım > güncelleme menüsünden ‘İndir’ ve ‘yükle’ butonlarına tıklayarak güncellemenin mevcut olup olmadığı ortaya çıkıyor.

Samsung, uygun fiyatlı telefonlarına yenisini ekliyor: Galaxy M33 5G göründü Teknoloji devi Samsung, uzun bir süredir Galaxy M33 5G akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Exynos 1200 işlemcili cihaz, Geekbench testinde ortaya çıktı. Cihazın orta segmente taze kan olması bekleniyor.

Teknoloji devi Samsung durdurulamıyor: Satış rekoru kırıyor Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, her bütçeye uygun ürettiği akıllı telefonlar ile satış rekorları kırıyor. Telefon satışlarını artıran şirket, Apple ve Xiaomi'yi yine geride bıraktı.