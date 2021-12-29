Türkiye Gazetesi

Xiaomi Watch S1 ve Xiaomi Buds 3, Xiaomi 12 serisi akıllı telefonlar ve MIUI 13 arayüzüyle birlikte tanıtıldı. Xiaomi Watch S1 akıllı saat, safir cam koruma ve paslanmaz çelik çerçeveye sahip. Xiaomi Buds 3 kablosuz kulaklık ise, şarj kutusuyla birlikte 32 saatlik pil ömrü sunacak şekilde geliştirildi. Peki, her iki cihazın da ayrıntılı özellikleri neler?

XIAOMI WATCH S1 ÖZELLİKLERİ

Saatte, inç başına 326 piksel (ppi) ile 1.43 inç AMOLED ekranlı akıllı saat, 5ATM suya dayanıklılık derecesine, 117 spor moduna ve dış mekan hareket takibi için bir GNSS konumuna sahip. Bununla birlikte, 470mAh pili ile 12 günlük pil ömrü sunuyor. Üstelik kablosuz şarj da mevcut.

Xiaomi Watch S1, uyumlu bir akıllı telefonla eşleştiğinde mesajlarda ve bildirimlerde gezinmek için kullanılabilir. Aynı zamanda bir mikrofon ve hoparlöre sahip olup, kullanıcıların telefonlarını cebinden çıkarmak zorunda kalmadan aramaları cevaplamalarını sağlıyor. Ayrıca kan oksijen doygunluğu (SpO2) ve kalp atış hızı izleme yer alıyor.

Paslanmaz çelik çerçevesi, safir cam korumalı 1,43 inç AMOLED ekranı ve üçüncü taraf uygulama uyumluluğu ile Watch S1, Xiaomi'nin bugüne kadarki en lüks saati. Ayrıca Watch S1’in deri bileklik seçeneği de bulunuyor.

XIAOMI BUDS 3 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Buds 3 kulaklık ise, aktif gürültü engelleme (ANC) ve HiFi ses uyumluluğunu destekliyor. ANC özelliğiyle gürültüyü 40 desibele kadar azaltabilen bir çift mikrofona sahip. Özel teknolojisi sayesinde ‘Hava Yolculuğu’, ‘Ofis’ ve ‘Günlük’ olmak üzere üç ANC modu var. Ayrıca, kullanıcıların kulaklıklarını çıkarmak zorunda kalmadan ortam sesini dinlemelerini sağlayan iki şeffaflık modu da yer alıyor.

Bluetooth 5.2 desteği bulunan kulaklık, ‘akıllı kullanım’ sayesinde kullanıcı kulaklığı çıkardığında müziği durduruyor ve kulağına taktığında müziğe kaldığı yerden devam ediyor. Çalma, durdurma, aramalara katılma/reddetme ve şarkılar arasında atlama dahil olmak üzere dokunma özellikleri Buds 3'te de var. ANC aktif değilken Buds 3, 32 saate kadar pil ömrüne sahip. Type-C şarj bağlantısına sahip ve Qi kablosuz şarjı destekleyen kulaklık, IP55 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olarak geliştirildi.

31 Aralık’tan itibaren Çin’de satılmaya başlanacak cihazlar, yavaş yavaş dünyanın pek çok noktasında piyasaya sürülecek.

Xiaomi hız kesmiyor: Yeni arayüze sahip ilk telefonlar belli oldu Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, en yeni cihaz ve güncellemelerini duyurdu. Xiaomi 12 serisinin yanı sıra MIUI 13 arayüzü de etkinliğin dikkat çeken ismiydi. Tanıtımın hemen ardından şirket, yeni arayüz güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu.

Teknoloji devi son noktayı koydu: Xiaomi 12 serisinin özellikleri açıklandı Xiaomi hayranlarının uzun bir süredir merakla beklediği Xiaomi 12 serisi akıllı telefonlar resmen tanıtıldı. Çinli teknoloji devinin tanıtım etkinliğiyle resmiyet kazandırdığı akıllı telefon modellerinin özellikleri ve fiyatı da ortaya çıktı.