Türkiye Gazetesi

Milyarder Elon Musk, yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. SpaceX'in CEO'su, Kızıl Gezegen’e ilk insanlı uçuşun 2026'da gerçekleşebileceğini söyledi. Ancak bir dizi yeni teknolojiye ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.

Milyarder, tahmini 278 milyar dolar değerindeki SpaceX aracılığıyla insanlığı Mars’a götürebilecek Starship roketini inşa ediyor. Roket, 28 Şubat 2022'ye kadar kullanıma sunulmayacak ve dev roket en erken test lansmanını Mart 2022’de yapacak.

DEVASA ROKET GELİŞTİRİYOR

Yaklaşık 49 metrelik devasa roket hala prototip aşamasında olduğundan ve Dünya atmosferini terk etmesi için gerekli güçlendiriciler ile hiç test edilmediğinden, Mars'a gitmek için henüz zaman var.

Mayıs'ta Starship beşinci yüksek irtifa test uçuşunu tamamladı ve roketin ana bölümünü başarıyla fırlatma rampasına geri indirildi. Bir sonraki büyük aşamada Ağır Yük güçlendiricisi kullanılarak yörünge testi uçuşu yapılacak.

Şu anda Mars'a ulaşmak en az altı ay sürüyor. Ancak Musk, uçuşların her iki yılda bir yapılmasıyla bunun bir aya kadar düşebileceğine inanıyor. Bu iki yıllık boşluğun nedeni Dünya ve Mars'ın yörüngeleri. Çünkü dünya iki yılda bir nispeten yaklaşıyor.

DÜNYA ISINMADAN GİTMELİYİZ

Yolculuk zamanlarının yanı sıra bir diğer önemli husus ise maliyet. SpaceX, bu konuda tamamen yeniden kullanılabilir roketlere geçmeye çalışıyor. Tüm aksiliklere rağmen Musk, Kızıl Gezegen’de sürdürülebilir bir koloni kurmak için yakında işe koyulmamız gerektiğini söylüyor.

Musk, 500 milyon yıl içinde Dünya'nın yaşam için tehlikeli sıcaklıklara ulaşacağını düşünüyor. Bu arada, NASA da 2033 yılına kadar Mars’a varmayı hedefliyor.

Musk, yörünge yakıt ikmali ve 'yüksek verimli düşük maliyetli güçlendirici’ ile tamamen yeniden kullanılabilir büyük bir roketiniz varsa Kızıl Gezegen’e gidilebileceğini söyledi.

Dünyanın en zengin insanı Musk, Tesla ve SpaceX’in yanı sıra altyapı ve tünel inşaatı şirketi Boring, güneş enerjisi şirketi SolarCity ve nöroteknoloji şirketi Neuralink’e de sahip.

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