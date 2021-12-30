Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, çalışanlarının Meta dahil olmak üzere teknoloji devlerine geçmesini engellemeye çalışıyor. Bu amaçla şirket, mühendislerine 180 bin dolara kadar olağandışı ikramiye vermeye başladı. İkramiyenin miktarı 50 bin dolardan başlıyor.

Apple, bütün mühendislerine ikramiye vermediği için iddialara göre ikramiye almayanlar bu durumdan rahatsız oldu. Bununla birlikte Apple, özellikle artırılmış gerçeklik, yapay zeka, yazılım ve donanım mühendisliği alanlarında yeni çalışanlar almaya başladı.

APPLE YORUM YAPMADI

ABD'li teknoloji devi Apple, Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın ana şirketi Meta gibi teknoloji rakiplerine göçü önlemek amacıyla olağandışı ve önemli hisse senedi ikramiyeleri veriyor. Bloomberg'in haberine göre, Google, Meta ve Amazon gibi şirketler bu tür ikramiyeleri dört yılda bir veriyor. Bu arada, California merkezli Apple, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Meta, Apple'ın artırılmış gerçeklik, yapay zeka, yazılım ve donanım mühendisliği bölümlerindeki yetenekli mühendislerini kapmayı hızlandırdı. Sosyal medya devi ayrıca önemli miktarlarda maaş artışları da yaptı.

Apple cephesinde ise durum farklı. Şirketin sürücüsüz otomobil ekibi de dahil olmak üzere pekçok alanda mühendis kaybı yaşanıyor. Bunun yanı sıra, Apple'ın ofise dönme planları da çalışanların kaçmasına neden oldu. Bu konuda şirketin, rakiplerinden daha katı olduğu biliniyor ama çalışanların uzaktan çalışmak istemesiyle Apple, geri adım atmaya başladı.

Bu arada, Apple çalışanlarını kaptırmasının yanı sıra Meta'dan mühendis de transfer etti. Hem Apple hem de Meta, önümüzdeki iki yıl içinde büyük donanım sürümleri planlayarak, artırılmış ve sanal gerçeklik kulaklıkları ile akıllı saatlerde birbirine büyük rakip olacak.

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