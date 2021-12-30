Türkiye Gazetesi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) başkanı Josef Aschbacher, SpaceX uzay taşımacılığı şirketinin sahibi Elon Musk'ın uzayda "kuralları koyduğunu" söyleyerek milyarderi eleştirdi. Ancak The Financial Times’a konuşan Elon Musk, alçak Dünya yörüngesindeki uyduların sayısını dünyadaki iki milyar arabaya benzetti.

Musk, yörünge ‘kabuklarının’ Dünya yüzeyinden daha büyük olduğunu göz önüne alarak bunun on milyarlarca uyduyu barındırabileceği anlamına geldiğini söyledi. Musk, “Birkaç bin uydu hiçbir şey değil. Dünyada birkaç bin araba gibi.” dedi.

42 BİN UYDU SIRADA

SpaceX, 18 Aralık'taki son fırlatma da dahil olmak üzere bin 600'den fazla uyduyu yörüngeye yerleştirdi. SpaceX'in kurucusu, Dünya yörüngesine 42 bin uydu daha göndermeyi planlıyor. Musk, bunların diğer şirketlerin çalışmalarına ve radyo frekanslarına zarar vermeyeceğini düşünüyor.

Bu arada ESA başkanı Aschbacher, SpaceX'in uydu takımyıldızı programı için diğer şirket veya ülkelerle koordineli çalışmasını istedi. Geçtiğimiz yıldan beri SpaceX, uyduları nedeniyle sık sık eleştiriliyor.

Bu hafta SpaceX Çin’den de benzer bir eleştiri aldı. Çünkü şirketin Starlink uyduları neredeyse Çin’in uzay istasyonuna çarpıyordu. Çin uzay aracı, faciadan kaçmak için manevra yapmak zorunda kaldı. Bu nedenle Asya’nın güçlü ekonomisi, SpaceX’i uluslararası uzay sözleşmesini göz ardı etmekle suçladı.

ELON MUSK VE BEZOS YARIŞIYOR

Musk'ın 2002 yılında kurduğu SpaceX, tüm dünyayı kapsayacak kadar büyük bir uydu ağı kurma fikrinde ısrarcı. Şirket, Birleşik Krallık hükümeti destekli OneWeb dahil olmak üzere rakiplerine karşı yarışıyor.

Musk'tan sonra dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos'ın kurduğu Amazon da benzer bir çalışma yürütüyor. 2022'nin sonlarında Project Kuiper uydularının ilk fırlatmasını gerçekleştirmek isteyen Amazon, düşük Dünya yörüngesindeki uzay yarışına da katılmak istiyor.

Erdoğan: Musk ve SpaceX'i lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Türkiye’nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5B, saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Fırlatma başarıyla gerçekleşirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli bir açıklama geldi. Video mesaj olarak gönderdiği mesajda Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

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