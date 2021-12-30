Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan gençler için tavsiyeler geldi. Musk 5 anahtar öneri ile hayatlarında başarılı olmak isteyen gençlere yol gösterdi.

"FAYDALI OLUN"

Musk'ın ilk "faydalı olun" önerisini verdi. Musk, "İnsanlara ve dünyaya faydalı işler yapın. Faydalı olmak çok ama çok zordur" dedi. Musk'a göre faydalı işler yapan bir kişi değerli bir yaşama sahip.

TOPLUMA KATKIDA BULUNUN"

Elon Musk'ın ikinci tavsiyesi de faydalı olmakla ilişkili. Elon Musk'a göre başarılı olmak isteyen topluma aldıklarından daha çok vermeli. Musk, "Topluma pozitif bir net kat katkıda bulunun. Bu amaçlanması gereken bir şey" şeklinde konuştu. Musk ayrıca dürüst bir şekilde işini yapanlara oldukça saygı duyduğunu söyledi.

LİDER OLMAYA ÇALIŞMAYIN

Musk aynı zamanda gençlere lider olmaya çalışmayın tavsiyesiyle geldi. Musk'ın düşüncesine göre çoğu zaman lider olmasını istediğimiz insanlar, lider olmak istemeyen insanlardan oluşuyor.

KİTAP OKUYUP, BİLGİYİ SİNDİRİN

Elon Musk, çocukken ansiklopediler okuduğunu söyledi ve, "İnsanları daha çok fazla kitap okumaları yönünde teşvik ediyorum. Olabildiğince çok bilgiyi sindirin ve bilgi dünyasında kabul görebilecek kadar genel kültür inşa etmeye çalışın" dedi.

BAŞKALARIYLA KONUŞUN

Elon Musk'ın gençlere son tavsiyesi ise başkalarıyla konuşmak oldu. Musk, "Hayatı farklı yaşayan, farklı sektörlerden mesleklerden ve yeteneklerden insanlarla konuşutun. Öğrenebildiğiniz kadar çok öğrenin" diye konuştu.



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