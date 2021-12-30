Türkiye Gazetesi

10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu, şu anda en pahalı uzay görevi olarak kayıtlara geçiyor. Teleskop, evrenin uzak noktalarındaki bilinmeyen cisimleri gözlemlemeye çalışacak. Bilim insanlarının büyük beklenti duyduğu araç, Hubble’ın görmediği cisimleri keşfedebilir.

UZAY TELESKOBU 10 YILDAN UZUN YAŞAYACAK

1989 yılında temelleri atılan James Webb Uzay Teleskobu’nun 5 ila 10 yıllık bir ömrü olduğu söyleniyordu. Ancak NASA’nın yaptığı açıklamaya göre, teleskobun ömrü iki kat arttı. Bunun nedeni ise, Ariane 5 roketinin kalkışta çok daha hassas davranması. Böylece daha az yakıt harcayan roket, Webb için gerekli yakıt miktarını artırdı.

Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, teleskopun bilimsel operasyonları daha da uzun süre desteklemek için yeterli itici güce sahip olacağı ortada. Yani uzay aracı, daha fazla bilimsel araştırmaya katkıda bulunacak.

NASA başlangıçta Hubble teleskobunun da yaklaşık 15 yıl görev yapacağını öngörmüştü. Ancak 30 yıldan fazla bir süre sonra bugün hala çalışıyor. Kızılötesi ışık toplayan JWST, Hubble'ın görebildiğinden 10 ila 100 kat daha sönük cisimleri görüntüleme yeteneğine sahip.

Tarihi görev için nefesler tutuldu: James Webb Uzay Teleskobu fırlatılacak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi James Webb Uzay Teleskobu bu hafta sonu fırlatılacak. 1996'da temelleri atılan teleskop, aslında 2007'de fırlatılacaktı. Ancak teleskobun geliştirilmesi 20 yıldan uzun sürdü.

NASA, James Webb Teleskobunu fırlatmayı erteledi Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gelecek nesil uzay teleskobu James Webb'i fırlatmayı 2020'ye erteledi.