Türkiye Gazetesi

Rus bilgisayar programcısı Pavel Durov'un geliştirdiği mesajlaşma servisi Telegram, WhatsApp'ın en büyük rakibi olarak gösteriliyor. WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesinin gündeme gelmesiyle binlerce kullanıcıya kucak açan şirket, yeni özellikleri kullanıma sunarak kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor.

Mesajlaşma servisi, kısa süre önce Telegram 8.4 sürümünü yayınladı. Son güncellemeyle birlikte kullanıcıların merakla beklediği bazı özelliklerin yanı sıra ilginç özellikler de geldi.

MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ

Telegram, emoji ile mesajlara tepki verme özelliğini kullanıcılara sundu. iMessage, Discord, Slack ve birçok platformda yaygın olarak kullanılan emoji tepkisini bir mesaja iki kez dokunarak deneyimleyebilirsiniz. Böylece karşınıza emojiler çıkacak. Bunlar arasından seçim yapmakta özgürsünüz.

Şu anda emoji tepkileri arasında sadece yukarı yönde başparmak, aşağı yönde başparmak, kalp, ateş, parti ve yıldızlı gözler bulunuyor. Bu arada, iOS cihazlarda (iPhone, iPad) bu emoji tepkilerini özelleştirebilirsiniz. Ancak Android kullanıcıları sadece Telegram’ın sunduğu şekilde emoji tepkilerini kullanabilir.

Ayrıca Telegram’ın yeni güncellemesi, animasyonlu emojilerin boyutunu da büyüttü. Yeni animasyonlu emoji efektleri ekranda çok daha büyük ve daha karmaşık olacak. Ancak yalnızca birebir sohbetlerde görünecek.

SPOILER UYARISI VERECEK

Yeni özellikler arasında spoilerları maskelemek için 'gizli metinler' de var. Yani sohbetteki herkes bir mesajı görmeden önce metninizin herhangi bir bölümünü seçebilir ve 'spoiler' biçimlendirmesini kullanabilirsiniz. Böylece, sohbet, bildirimler ve sohbet listesindeki metni gizleyebileceksiniz. Arkadaşlarınız hazır olduklarında okumak için spoiler metnine dokunarak metnin tamamını görebilecek.

Bununla birlikte, platform mesajlar için uygulama içi çeviri de ekledi. Bu özellik ise tüm Android cihazlarda çalışıyorken, Apple tarafında ise iOS 15 veya sonraki sürümlerde görünecek. 'Ayarlar'daki 'Dil' bölümü aracılığıyla, 'Çevir' düğmesi ekleyebilirsiniz. Telegram'ın desteklediği dillerin sayısı işletim sisteminize bağlı.

Bir diğer özellik ise QR kodları. Artık kullanıcılar, hesapları için temalı QR kodları oluşturabilecek. Kullanıcı adınızın yanındaki QR kodu simgesine dokunarak renkleri ve deseni değiştirebilirsiniz. Kendi QR kodunuzu 'Ayarlar'da bulabilirsiniz.

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