Türkiye Gazetesi

Apple, üçlü kamera kurulumuna sahip iPhone 13 model akıllı telefonları aylar önce piyasaya sürdü. Ancak gerek Kuzey Amerika kıtasında gerek dünyanın diğer noktalarında telefon siparişleriyle ilgili sorunlar ortaya çıktı.

Teknoloji devi, üretimdeki aksaklıklar nedeniyle talepleri karşılayamadıklarını açıkladı. Aylar süren çabaların ardından artık arz-talep dengesi iyileşiyor. Bu sayede uzun teslimat süreleri kısalarak kullanıcılar birkaç gün içinde yeni telefonlarına kavuşmaya başladı.

APPLE IPHONE 13 TESLİMATI HIZLANDI

iPhone üreticisi hakkında dikkat çeken haberler yayımlayan Apple Insider, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın baş analisti Samik Chatterjee'nin açıklamasını paylaştı. Chatterjee, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in teslimat sürelerinin hızlandığını söyledi. Son verilere göre, iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro Max 3 gün; iPhone 13 Pro ise 5 gün içinde teslim ediliyor.

Apple'ın önemli pazarlarından Çin'de de durum yaklaşık olarak aynı. 15 haftanın ardından Apple, iPhone 13 teslimat sürelerini en fazla 5 gün ile sınırlamayı başardı. Verilere bakıldığında, Apple'ın tedarik zinciri sorunlarını aşmaya başladığı görülüyor.

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