Türkiye Gazetesi

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, robot köpeği Cyberdog için yeni bir video yayınladı. YouTube'daki videoda Cyberdog'ın takla atması ve pati vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Gerçek bir köpek ile karşılaştırılan videoda Cyberdog, bacaklarını ve gövdesini büyük bir ustalıkla ve esneklikle hareket ettiriyor. İki dakika 19 saniye süren tanıtım videosunda robot köpeğin yağmurda gezdiği görülüyor.

XIAOMI CYBERDOG GELİŞTİRİLİYOR

Xiaomi, videoda robot köpek hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. Intel D450 kamera sistemine sahip Cyberdog, çevresini rahatlıkla görebiliyor. Bunun yanı sıra robot köpek, yapay zeka kamerası, balık gözü kamera, ToF sensörü, ultrasonik sensör ve gelişmiş ışık sensörü barındırıyor.

Cyberdog'ın Boston Dynamics'in robot köpeği Spot ile benzetildiğinden bahsetmiştik. Ancak Cyberdog'ı Spot'tan ayıran başlıca özellik açık kaynak kodlu olması. Bu özelliği sayesinde Cyberdog'a diğer geliştiriciler yeni yetenekler ve özellikler ekleyebilir. Teknoloji devinin Ubuntu 18.04 açık kaynak kodlu yazılım kullanması, cihazı pek çok muadilinden ayırıyor.

Bununla birlikte Xiaomi'nin robot köpeğinde yüksek performanslı servo motorlar, yüksek bilgi işlem kapasitesi, görsel algılama sistemi için yerleşik yapay zeka ve sesli etkileşim sistemi yer alıyor. Cyberdog'ın fiyatı ise 1.540 dolar.

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