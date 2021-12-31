Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone akıllı telefonları başta olmak üzere cihazlarına ters kablosuz şarj özelliği getirecek. Patent başvurusu yaparken yakalanan Apple'ın yeni iPhone modellerinde bu özelliği sunması bekleniyor. Eğer sızıntılar gerçekleşirse Apple'ın cihazları aksesuar ürünlerini kablosuz olarak şarj edecek. Üstelik bu kablosuz şarj yeteneğini telefonun arka tarafı yerine ön yüzü (ekanıyla) yapacak.

APPLE FARK OLUŞTURUYOR

Entegre cihazların birbirini şarj etme fikri Apple'a ait değil. Ancak iPhone üreticisi bu alanda bir yenilik yapmaya çalışıyor. Çünkü mevcut teknolojilerde bir cihaz diğerini yalnızca arka tarafı ile şarj edebiliyor. Yani telefonu masanın üzerine ters çevirip koyduğunuzu düşünün ve üzerine bir başka entegre cihazı ters çevirerek koymanız gerekiyor. İkinci telefon ancak bu şekilde şarj olabilir.

Apple'ın geliştirmeye çalıştığı sistem sayesinde iPhone veya iPad'i zemine düz şekilde koyup, ekranın üzerine ikinci cihazı yerleştirerek şarj edebileceksiniz. Bu sayede mevcut ters şarj sistemlerinin yol açtığı ekran ve arka kamera hasarlarından da kurtulmak mümkün olacak.

Peki, bu cihazlar neler olabilir? Örneğin, tablet ya da telefon gibi kişisel bir elektronik cihaz, ekran kalemi ya da akıllı saat gibi bir aksesuarı ekran tarafıyla şarj edecek. Bu arada, patent çizimlerine göre özellik hibrit bir ekranda olacak. Ekranın bir bölümünde aksesuar şarj edilirken, diğer bölümü kullanılabilecek.

Apple Insider'ın elde ettiği patent başvurusuna göre, Apple bu yeni teknoloji üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Ancak teknoloji devinin bu sistemi ne zaman ve hangi cihazlar ile piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı.

Apple iPhone 13 satışlarındaki sorunu ortadan kaldırdı ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone modelleri ile dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip. Son olarak Eylül ayında iPhone 13 serisini çıkaran şirket, üretim sorunları ile gündeme geliyordu. Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle Apple, siparişleri uzun süre bekletmek zorunda kalıyordu. Ancak artık bu sorun büyük oranda aşıldı.

Çalışanları akın akın Meta'ya geçti: Apple'dan göçü önleyecek taktik Apple, Meta başta olmak üzere teknoloji devleri ile amansız bir 'mühendis' savaşına girdi. Zira son birkaç ay içinde Apple'dan yaklaşık 100 mühendis Facebook'un ana şirketi Meta'ya geçti. iPhone üreticisi ise bu durumu önlemek için yeni bir taktiği uygulamaya geçirdi.