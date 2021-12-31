Türkiye Gazetesi

Kanada merkezli telefon üreticisi Blackberry, 2000’li yılların ilk döneminde popüler cep telefonları ile herkesin dilindeydi. Blackberry Messenger (BBM) isimli uygulaması sayesinde şirket, WhatsApp benzeri mesajlaşma servisi sunuyordu. Özellikle BBM sayesinde kısa sürede büyük popülerlik kazanmıştı. Ancak iPhone’lar karşısında direnemedi.

Blackberry, yeni bir açıklama yaparak 4 Ocak 2022’den itibaren BlackBerry 7.1 veya önceki sürümü, BlackBerry 10 veya tablet işletim sistemi BlackBerry PlayBook'u çalıştıran herhangi bir telefon veya tabletin "artık güvenilir bir şekilde çalışmayacağını" duyurdu. Yani bu, şirketin klasik cihazlara desteğini keseceği anlamına geliyor.

BLACKBERRY TÜM İŞLEVLERİ KAPATIYOR

4 Ocak’tan itibaren Wi-Fi ya da hücresel ağ fark etmeksizin telefon görüşmesi yapmak, metin mesajı göndermek, verileri kullanmak mümkün olmayacak. Hatta acil durum çağrısına bile izin vermeyecek.

Bununla birlikte, bu açıklama aslında sürpriz olmadı. Çünkü BlackBerry, uygulama mağazasını ve popüler Messenger (BBM) hizmetini 2019'da kapattı. Öncesinde ise BlackBerry, 2013'te yeni işletim sistemi BlackBerry 10’u duyurmuş ancak başarısız olmuştu. 2015'te ise Android desteğine geçiş yaptı ama yine başarısızlıkla sonuçlandı.

Kanadalı şirket, iPhone tehdidine karşı önlem almakta gecikti. Ancak BlackBerry'nin Toyota, Audi, Honda ve diğer birçok popüler otomobil üreticisinin bilgi-eğlence sistemlerine güç sağlayan modern işletim sistemi QNX'e sahip olduğunu da belirtelim. Bu arada, 2016 yılında markasını TCL gibi üçüncü taraf üreticilere lisanslamaya başladı ve halen bu isimle devam ediyor.

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