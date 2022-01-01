Türkiye Gazetesi

Oyun severlerin en çok ziyaret ettiği platformların başında gelen Steam, 2021'in 'En Çok Satan' oyunlarını açıkladı. Platform, yılın en iyilerini açıkladığı listede her kategorideki en iyi oyunları sıralamasa da en çok hangi oyunların oynandığını, en çok hangilerinin satıldığını ve çok daha fazla veriyi ortaya koydu.

Steam'in 2021'in En İyileri listeleri arasında 'En Çok Satanlar', 'Yeni Çıkanlar', 'En Çok Oynanan', 'En İyi Sanal Gerçeklik' gibi kategoriler bulunuyor. Bununla birlikte, Valheim, New World, Halo Infinite, Battlefield 2042, PUBG, Counter-Strike ve Grand Theft Auto V gibi oyunlar birden fazla kategoride görünür.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR

'En Çok Satanlar' kategorisi, brüt gelirle ölçülen en iyi 100 oyunu gösteriyor. Kategoriler ise Platin, Altın, Gümüş ve Bronz şeklinde sıralanıyor. İşte Platin kategorisi;

Apex Legends

Battlefield 2042

Counter-Strike: Global Offensive

Dead by Daylight

Destiny 2

DOTA 2

Grand Theft Auto VNaraka: Bladepoint

New World

PUBG: Battlegrounds

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Valheim

EN ÇOK OYNANANLAR

Steam'in yayınladığı kategoriler arasında en önemli olanlardan biri de 'En Çok Oynananlar' oldu. İşte platin kategorisindeki isimler...

PUBG

Cyberpunk 2077

CS:GO

Halo Infinite

Valheim

Apex Legends

New World

GTA 5

Dota 2

Rust

EN ÇOK SATAN YENİ OYUNLAR

'En Çok Satan Yeni Oyunlar' da yeni oyun arayanlar için faydalı bir liste olabilir.

Mass Effect: Legendary Edition

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

Farming Simulator 22

Valheim

Back 4 Blood

Outriders

Naraka: Bladepoint

New World

Age of Empires 4

Halo Infinite

Battlefield 2042

ERKEN ERİŞİMDEN ÇIKAN

Steam, erken erişimden çıkan oyunları da listeledi.

Hell Let Loose

Gtfo

Solasta: Crown of the Magister

Draw & Guess

Subnautica: Below Zero

Wildermyth

Skul: The Hero Slayer

Totally Accurate Battle Simulator

Medieval Dynasty

Endzone - A World Apart

Chernobylite

Breathedge

EN ÇOK SATAN VR OYUNLAR

Steam'in paylaştığı bir diğer liste ise sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları arasında en çok satanlardı.

The Walking Dead: Saints & Sinners

Superhot VR

Blade and Sorcery

Into the Radius VR

Pavlov VR

VR Kanojo

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Arizona Sunshine

Half-Life: Alyx

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Beat Saber

Boneworks

KONTROLCÜLERLE OYNANAN EN İYİLER

FIFA 22

Monster Hunter: World

Cyberpunk 2077

GTA 5

Halo Infinite

Forza Horizon 5

The Binding of Isaac: Rebirth

Guilty Gear -Strive-

FIFA 21

Apex Legends

eFootball 2022

Tales of Arise

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