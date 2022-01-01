Oyun severlerin en çok ziyaret ettiği platformların başında gelen Steam, 2021'in 'En Çok Satan' oyunlarını açıkladı. Platform, yılın en iyilerini açıkladığı listede her kategorideki en iyi oyunları sıralamasa da en çok hangi oyunların oynandığını, en çok hangilerinin satıldığını ve çok daha fazla veriyi ortaya koydu.
Steam'in 2021'in En İyileri listeleri arasında 'En Çok Satanlar', 'Yeni Çıkanlar', 'En Çok Oynanan', 'En İyi Sanal Gerçeklik' gibi kategoriler bulunuyor. Bununla birlikte, Valheim, New World, Halo Infinite, Battlefield 2042, PUBG, Counter-Strike ve Grand Theft Auto V gibi oyunlar birden fazla kategoride görünür.
EN ÇOK SATAN OYUNLAR
'En Çok Satanlar' kategorisi, brüt gelirle ölçülen en iyi 100 oyunu gösteriyor. Kategoriler ise Platin, Altın, Gümüş ve Bronz şeklinde sıralanıyor. İşte Platin kategorisi;
- Apex Legends
- Battlefield 2042
- Counter-Strike: Global Offensive
- Dead by Daylight
- Destiny 2
- DOTA 2
- Grand Theft Auto VNaraka: Bladepoint
- New World
- PUBG: Battlegrounds
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Valheim
EN ÇOK OYNANANLAR
Steam'in yayınladığı kategoriler arasında en önemli olanlardan biri de 'En Çok Oynananlar' oldu. İşte platin kategorisindeki isimler...
- PUBG
- Cyberpunk 2077
- CS:GO
- Halo Infinite
- Valheim
- Apex Legends
- New World
- GTA 5
- Dota 2
- Rust
EN ÇOK SATAN YENİ OYUNLAR
'En Çok Satan Yeni Oyunlar' da yeni oyun arayanlar için faydalı bir liste olabilir.
- Mass Effect: Legendary Edition
- Resident Evil Village
- Forza Horizon 5
- Farming Simulator 22
- Valheim
- Back 4 Blood
- Outriders
- Naraka: Bladepoint
- New World
- Age of Empires 4
- Halo Infinite
- Battlefield 2042
ERKEN ERİŞİMDEN ÇIKAN
Steam, erken erişimden çıkan oyunları da listeledi.
- Hell Let Loose
- Gtfo
- Solasta: Crown of the Magister
- Draw & Guess
- Subnautica: Below Zero
- Wildermyth
- Skul: The Hero Slayer
- Totally Accurate Battle Simulator
- Medieval Dynasty
- Endzone - A World Apart
- Chernobylite
- Breathedge
EN ÇOK SATAN VR OYUNLAR
Steam'in paylaştığı bir diğer liste ise sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik oyunları arasında en çok satanlardı.
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- Superhot VR
- Blade and Sorcery
- Into the Radius VR
- Pavlov VR
- VR Kanojo
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Arizona Sunshine
- Half-Life: Alyx
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Beat Saber
- Boneworks
KONTROLCÜLERLE OYNANAN EN İYİLER
- FIFA 22
- Monster Hunter: World
- Cyberpunk 2077
- GTA 5
- Halo Infinite
- Forza Horizon 5
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Guilty Gear -Strive-
- FIFA 21
- Apex Legends
- eFootball 2022
- Tales of Arise
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