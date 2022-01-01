Türkiye Gazetesi

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Guo Ping, çalışanlara yazdığı 'Yeni Yıl' mektubunda önemli noktalara değindi. 2021 yılında şirket gelirinin yüzde 28.9 düşerek 99.48 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Şirket, ABD yaptırımlarından, yarı iletken sıkıntısından ve akıllı telefon talebindeki küresel düşüşten zarar gördü. Ayrıca Huawei'nin geliri, 2020’nin sonlarında satılan alt markası Honor'dan dolayı da 2021’de düştü.

HUAWEI 2022'DE DE ZORLUK YAŞAYACAK

Dikkat çeken açıklamaların yer aldığı mektupta Guo, 2022’nin de yeni zorluklara geleceğini ancak Huawei'nin 2021 iş performansından memnun olduğunu söyledi. Şirketin web sitesinde yayınlanan mektupta, "Öngörülemeyen bir iş ortamı, teknolojinin siyasallaşması ve büyüyen bir küreselleşmeden uzaklaşma hareketinin tümü ciddi zorluklar ortaya koyuyor" şeklindeydi.

2019'da Donald Trump yönetimindeki ABD, ulusal güvenliği gerekçe göstererek Huawei'ye yaptırım kararı aldı. Huawei’in kritik ABD menşeli teknolojilerin yanı sıra Android'den de çıkmasına karar verdi.

Mektupta, Huawei'nin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısına ve akıllı cihazlara odaklanmaya devam edeceği belirtildi.

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